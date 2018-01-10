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ABD Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı, Dışişleri'ne çağrıldı

ABD Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Philip Kosnett, Suriye'deki gelişmelerle ilgili Dışişleri Bakanlığı'na gitti.

Haber Merkezi | 10.01.2018 - 18:16..
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ABD'nin Suriye konsunda Türkiye'ye verdiği sözlerin hiçbiri uygulamaya geçirilmiyor, geçirilmediği gibi teröre yandaş olmaya devam ediliyor.

ABD TERÖRİSTLERİ DESTEKLİYOR

ABD Savunma Bakanlığı, istihbarat teşkilatı CIA ve PYD/PKK'nın Kandil yapılanması, 400 terör örgütü mensubuna verdiği eğitimi tamamladı. "Sınır muhafızları" adı altında özel eğitim verilen 400 terörist örgütün özel güçlerine katıldı.

MASLAHATGÜZARI, DIŞİŞLERİ'NE GİTTİ

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, Suriye meselesiyle ilgili Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

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