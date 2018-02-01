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ABD artık Suriyelilere geçici güvenlik sağlamayacak

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 7 bin Suriyelinin durumunun korunacağını, ancak 31 Mart'tan itibaren aynı statüde yeni başvuru kabul edilmeyeceği bildirildi.

AA | 01.02.2018 - 05:34..
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İç Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'deki iç savaşın etkilerinin halen devam ettiği ve bu sebeple ABD'de 'Geçici Güvenlik Statüsü' TPS altında yasal olarak bulunan yaklaşık 7 bin Suriyelinin durumlarının aynen korunduğu kaydedildi.

Bakanlık söz konusu Suriyelilerin Eylül 2019'a kadar mevcut TPS haklarının korunacağını ve bu sürenin sonunda yeniden değerlendirme yapılacağını bildirdi. Bu kararla Suriye, TPS statüsü uzatılan son ülke oldu.

ABD artık Suriyelilere geçici güvenlik sağlamayacak

YENİ BAŞVURU ALINMAYACAK

Öte yandan adının açıklanmasını istemeyen bir bakanlık yetkilisi, 31 Mart 2018 tarihinden itibaren TPS statüsü altında Suriye'den yeni başvuru almayacaklarını belirtti.

Yetkili, TPS statüsü dışındaki diğer yollarla Suriye'den mülteci kabulünün ise devam edeceğini kaydetti.

ABD artık Suriyelilere geçici güvenlik sağlamayacak

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