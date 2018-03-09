taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.955
USD
3,8233
EURO
4,7028
ALTIN
162,06
PETR
63,8500

ABD askerleri 'Dur Yolcu'ya dürbünle baktı

Spring Storm 2018 tatbikatı için Romanya’ya giden ABD donanmasına ait Oak Hill savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçerken gemide görevli personel Tarihi Gelibolu Yarımadası’nı dürbünle seyretti.

İHA | 09.03.2018 - 11:25..
  1. Haberler
  2. İç Haber
ABD askerleri 'Dur Yolcu'ya dürbünle baktı

Karadeniz’de Romanya’nın öncülük ettiği 2018 Bahar Fırtınası tatbikatına katılmak üzere 7 Mart’ta Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan ABD donanmasına ait Harpers Ferry sınıfı USS Oak Hill çıkarma gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçişine ait fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

ABD askerleri 'Dur Yolcu'ya dürbünle baktı

Amerika Birleşik Devletleri Donanmasına ait Avrupa Deniz Kuvvetleri sosyal medya hesabından paylaşılan 3 fotoğrafta; Bahar Fırtınası tatbikatına katılmak üzere Romanya’ya giden askeri gemiye Türk bayrağının çekilmesi, gemide görevli personelin Çanakkale Boğazı’ndan geçerken yaşadıkları anlatıldı.

DUR YOLCU'YA BAKMAK İÇİN SIRAYA DİZİLDİLER

Paylaşımda Kilitbahir Köyünde bulunan Kilitbahir Kalesi’ni ve 'Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir' yazısını dürbün ile izleyen Amerikan askerlerine Sahip Güvenlik Botu da eşlik etti.

ABD askerleri 'Dur Yolcu'ya dürbünle baktı

ABD askerleri 'Dur Yolcu'ya dürbünle baktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
'Holter' takılı hastayı canlı bomba sanıp kaçtılar
Gaziantep'te, hastaneye gelen kalp hastası bir gencin aniden yere yığılmasıyla göğsüne takılı 'holter' cihazını gören çevredekiler bomba sanarak panik oldu.
Diyarbakır’da balon dolum merkezinde patlama
Bağlar ilçesinde bir balon dolum merkezinde meydana gelen şiddetli patlamada yaralananların olduğu bildirildi.
CHP'nin 19. Olağanüstü Kurultayı başladı
Olağanüstü Kurultay'da partinin yeni tüzüğü delege onayına sunulacak. Her kurultay gibi bunun da olaylı geçmesi bekleniyor.
Kadınlar Günü yürüyüşüne açılan pankartlar damga vurdu
Yürüyüşlerin değişmez adresi İstiklal Caddesi'nde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kalabalık bir etkinlik gerçekleşti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu artık Afrin operasyonuna karşı değil

Kılıçdaroğlu artık Afrin operasyonuna karşı değil

218
UEFA'da son 16 tur ilk maçları tamamlandı

UEFA'da son 16 tur ilk maçları tamamlandı

8
Trump ve Kim görüşecek

Trump ve Kim görüşecek

145
Ercan Yazgan hayatını kaybetti

Ercan Yazgan hayatını kaybetti

87
Suudi Arabistan'da tarihi koşu

Suudi Arabistan'da tarihi koşu

94
ABD askerleri Dur Yolcu'ya dürbünle baktı

ABD askerleri Dur Yolcu'ya dürbünle baktı

56
Kadınlar Günü yürüyüşüne açılan pankartlar damga vurdu

Kadınlar Günü yürüyüşüne açılan pankartlar damga vurdu

296
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM