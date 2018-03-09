ABD askerleri 'Dur Yolcu'ya dürbünle baktı

Karadeniz’de Romanya’nın öncülük ettiği 2018 Bahar Fırtınası tatbikatına katılmak üzere 7 Mart’ta Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan ABD donanmasına ait Harpers Ferry sınıfı USS Oak Hill çıkarma gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçişine ait fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Amerika Birleşik Devletleri Donanmasına ait Avrupa Deniz Kuvvetleri sosyal medya hesabından paylaşılan 3 fotoğrafta; Bahar Fırtınası tatbikatına katılmak üzere Romanya’ya giden askeri gemiye Türk bayrağının çekilmesi, gemide görevli personelin Çanakkale Boğazı’ndan geçerken yaşadıkları anlatıldı.

DUR YOLCU'YA BAKMAK İÇİN SIRAYA DİZİLDİLER

Paylaşımda Kilitbahir Köyünde bulunan Kilitbahir Kalesi’ni ve 'Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir' yazısını dürbün ile izleyen Amerikan askerlerine Sahip Güvenlik Botu da eşlik etti.