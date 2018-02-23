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ABD askerleri Rus kışına hazırlanıyor

Defense News, ABD ordusunun Rusya ve Kuzey Kore ile varsayımsal bir çatışmaya hazırlık yaptığını belirtti.

Haber Merkezi | 23.02.2018 - 05:31..
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ABD Deniz Piyade birlikleri, olağanüstü hava koşullarında Rusya ve Kuzey Kore ile savaşı varsayarak çalışmalara başladı.

ABD askerleri Rus kışına hazırlanıyor

NORVEÇ'TE ÖZEL EĞİTİM

Defense News sitesinde yer alan habere göre son bir yılda deniz piyadelerinden yaklaşık 600 kişi Norveç’te özel eğitimden geçti.

Eğitimde askerlere tüm detayları öğretmek için çaba gösterildiği belirtilen haberde, piyadelerin soğukta tutukluk yapan silahlarla, askeri araçlarla ve iletişim aygıtlarıyla baş etmeyi, ayrıca donmamak için içecekleri suyu nasıl ısıtacaklarını, nasıl giyineceklerini ve besleneceklerini öğrendikleri kaydedildi.


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