ABD askerleri Sincar'a konuşlandı

TSK'nın Kuzey Irak'ta askeri faaliyetleri devam ederken, Suriye'deki YPG'nin müttefiki ABD, Irak'ta bulunan PKK'lı teröristlere de kol kanat germeye hazırlanıyor.

ABD ordusuna bağlı bir grup askerin, ağır silahlar ve zırhlı araçlarla Irak'ın Musul vilayetine bağlı Sincar ilçesinde konuşlandığı iddia edildi.

SİNCAR'A ASKERİ ÜS

Sincar Kaymakamı Mehma Halil, ABD'li askerlerin Musul'un kuzeybatısında yer alan, stratejik konuma sahip Sincar Dağı'na zırhlı araçlar ve ağır silahlarla konuşlandığını ifade etti. Halil, ABD'nin çok önceden Sincar'da konuşlanmak için hazırlık yaptığını ve Sincar Dağı'nda bir askeri üs kurmayı hedeflediğini öne sürdü.

Bununla birlikte ABD askerlerinin dün 15 adet zırhlı personel taşıyıcı araçla Sincar Dağı'na geldiği yönünde haberler yer aldı.

ABD'DEN PKK'YA YENİ DESTEK

Irak ve ABD'li askerlerin, dün DEAŞ'ın varlık gösterdiği Musul'un batısındaki Irak-Suriye sınır şeridine ulaşarak kontrolü sağladığı bildirilmişti.

Türkiye'nin, Sincar'a operasyon yapılabileceği sinyalini vermesinin ardından PKK geçen mart ayında bölgeden çekildiğini duyurmuş, Irak ordusu da PKK mensuplarının çekildiği noktalara yerleştiğini duyurmuştu.