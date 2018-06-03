taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.171
USD
4,6510
EURO
5,4253
ALTIN
193,52
PETR
76,6100

ABD askerleri Sincar'a konuşlandı

TSK'nın Kandil kapılarına dayandığı haberleri gündeme bomba gibi düşerken ABD'den de oldukça tartışılacak, karşılık gibi bir hamle geldi. ABD'nin zırhlı birlikleri Sincar'a konuşlandı.

Haber Merkezi | 03.06.2018 - 10:16..
  1. Haberler
  2. Dünya
ABD askerleri Sincar'a konuşlandı

TSK'nın Kuzey Irak'ta askeri faaliyetleri devam ederken, Suriye'deki YPG'nin müttefiki ABD, Irak'ta bulunan PKK'lı teröristlere de kol kanat germeye hazırlanıyor.

ABD ordusuna bağlı bir grup askerin, ağır silahlar ve zırhlı araçlarla Irak'ın Musul vilayetine bağlı Sincar ilçesinde konuşlandığı iddia edildi.

ABD askerleri Sincar'a konuşlandı

SİNCAR'A ASKERİ ÜS

Sincar Kaymakamı Mehma Halil, ABD'li askerlerin Musul'un kuzeybatısında yer alan, stratejik konuma sahip Sincar Dağı'na zırhlı araçlar ve ağır silahlarla konuşlandığını ifade etti. Halil, ABD'nin çok önceden Sincar'da konuşlanmak için hazırlık yaptığını ve Sincar Dağı'nda bir askeri üs kurmayı hedeflediğini öne sürdü.

Bununla birlikte ABD askerlerinin dün 15 adet zırhlı personel taşıyıcı araçla Sincar Dağı'na geldiği yönünde haberler yer aldı.

ABD askerleri Sincar'a konuşlandı

ABD askerleri Sincar'a konuşlandı

ABD'DEN PKK'YA YENİ DESTEK

Irak ve ABD'li askerlerin, dün DEAŞ'ın varlık gösterdiği Musul'un batısındaki Irak-Suriye sınır şeridine ulaşarak kontrolü sağladığı bildirilmişti.

ABD askerleri Sincar'a konuşlandı

ABD askerleri Sincar'a konuşlandı

Türkiye'nin, Sincar'a operasyon yapılabileceği sinyalini vermesinin ardından PKK geçen mart ayında bölgeden çekildiğini duyurmuş, Irak ordusu da PKK mensuplarının çekildiği noktalara yerleştiğini duyurmuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
G7'nin 6 üye ülkesi, ABD'ye karşı birleşti

G7'nin 6 üye ülkesi, ABD'ye karşı birleşti

35
Fatih Erbakan, yeni parti için tarih verdi

Fatih Erbakan, yeni parti için tarih verdi

182
TSK'nın yeni İHA'sı Tepegöz başarıyla test edildi

TSK'nın yeni İHA'sı Tepegöz başarıyla test edildi

43
Merkel'den İtalya'ya borç öde baskısı

Merkel'den İtalya'ya borç öde baskısı

34
Cumhurbaşkanı Erdoğan gittiği yerleri işaretliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan gittiği yerleri işaretliyor

21
İYİ Parti 1. sıra milletvekili adayı istifa etti

İYİ Parti 1. sıra milletvekili adayı istifa etti

33
NATO, Rusya'ya karşı 30 bin kişilik birlik kuracak

NATO, Rusya'ya karşı 30 bin kişilik birlik kuracak

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94