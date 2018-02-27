taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.832
USD
3,8155
EURO
4,6679
ALTIN
161,73
PETR
66,3800

ABD ateşkes ile Türkiye'yi durdurmaya çalışıyor

ABD, beslediği teröristlerin ölmesi üzerine, sivil halkı katleden Esad için alınan ateşkes ile Türkiye'yi durdurma hamlesine kalkıştı.

Haber Merkezi | 27.02.2018 - 23:29..
  1. Haberler
  2. Dünya
ABD ateşkes ile Türkiye'yi durdurmaya çalışıyor

ABD ateşkes ile Türkiye'yi durdurmaya çalışıyor

ABD, BM'nin Suriye'deki Esad katliamı için alınan ateşkes ile Türkiye'nin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı durdurma çabasına girdi.

ATEŞKES TÜRKİYE'Yİ DE KAPSIYORMUŞ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Rusya ateşkes kararına evet oyu vermesine karşın, Esad rejimine desteğini sürdürmekte. Bu, büyük bir sorun. Ateşkes 'insani yardım' kapsamında tüm ülkeyi kapsıyor. Yalnızca IŞİD, El Kaide, El Nusra Cephesi ve bunlarla ilgili grup ve kişiler ateşkes kapsamı dışında" dedi.

"Türkiye bu mutabakatı iyice ve yeniden okumalı" diyen Nauert, "Karar, 30 gün boyunca Suriye'nin her tarafında ateşkesi öngörüyor. Türkiye'ye, BMGK'nın aldığı ateşkes kararını yeniden okumalarını tavsiye ederiz" şeklinde konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Yemen'de çocuklar açlıktan ölmeye devam ediyor
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Yemen'deki iç savaş nedeniyle 5 yaşın altındaki 400 bin çocuğu aşırı derecek yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olduğunu belirtti.
Venezuela: Türkiye ile çalışacağız
Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza Montserrat, yeni mekanizmalar bulmak için Türkiye, Rusya ve Çin ile çalışacaklarını açıkladı.
Filistinli Hristiyanlardan İsrail'e protesto
Kıyamet Kilisesi'nin avlusunda toplanan Hristiyan Filistinliler, İsrail'in 'Kudüs'teki kiliselere ait gayrimenkulleri vergilendirme' kararını protesto etti.
Polonya'da soğuk hava 53 can aldı
Polonya'da şiddetli soğuklar etkili oluyor. Kasım ayından bu yana hipotermiden 53 kişi hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yemen'de çocuklar açlıktan ölmeye devam ediyor

Yemen'de çocuklar açlıktan ölmeye devam ediyor

6
Şanlıurfa'da sollama yapan motosiklet sürücüsü öldü

Şanlıurfa'da sollama yapan motosiklet sürücüsü öldü

4
Gaybubet evinde gözaltına alınanlardan 17'si tutuklandı

Gaybubet evinde gözaltına alınanlardan 17'si tutuklandı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM