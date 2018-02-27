ABD ateşkes ile Türkiye'yi durdurmaya çalışıyor

ABD, BM'nin Suriye'deki Esad katliamı için alınan ateşkes ile Türkiye'nin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nı durdurma çabasına girdi.

ATEŞKES TÜRKİYE'Yİ DE KAPSIYORMUŞ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, "Rusya ateşkes kararına evet oyu vermesine karşın, Esad rejimine desteğini sürdürmekte. Bu, büyük bir sorun. Ateşkes 'insani yardım' kapsamında tüm ülkeyi kapsıyor. Yalnızca IŞİD, El Kaide, El Nusra Cephesi ve bunlarla ilgili grup ve kişiler ateşkes kapsamı dışında" dedi.

"Türkiye bu mutabakatı iyice ve yeniden okumalı" diyen Nauert, "Karar, 30 gün boyunca Suriye'nin her tarafında ateşkesi öngörüyor. Türkiye'ye, BMGK'nın aldığı ateşkes kararını yeniden okumalarını tavsiye ederiz" şeklinde konuştu.