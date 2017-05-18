ABD Avrupa'ya laptop yasağından vazgeçti

ABD’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki bazı ülkelere uyguladığı laptop yasağının Avrupa’yı da kapsayacak şekilde genişleyeceği iddia edilmişti. Avrupa ülkeleri ise iddiaya tepki göstererek böyle bir yasağın havayolu şirketlerine büyük darbe vuracağını belirtmişti.

"YASAK UYGULANMASIN" KARARI

AB ve ABD yetkilileri, dün Brüksel’de dört saat süren yüksek seviye siyasi ve teknik görüşmelerde konuyu ele aldı ve yasak uygulanmamasına karar verdi. Ancak uçuşlarda bazı ek önlemlerin alınması konusunda görüş birliğine varıldı.

"GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ"

Bir AB yetkilisi, görüşmelerin çok olumlu geçtiğini söyledi. ABD’nin aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 8 ülkeden yapılan doğrudan uçuşlarda başlattığı yasakta, yolcular kabine cep telefonundan büyük elektronik alet alamıyor.

Bu yasağı ABD’nin ardından İngiltere de uygulamaya başlamıştı.