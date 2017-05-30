ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) balistik füze sistemlerine karşı orta ölçekli balistik füze savunma sisteminin yapılan bir testte Marshall Adaları’ndan fırlatılan kıtalararası balistik füze kapasitesinde bir füzeyi Pasifik Okyanus’u üzerinde başarıyla düşürdüğünü bildirdi.

ABD balistik füze savunma sistemini test etti VİDEO

Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada ABD Füze Savunma Ajansı ve Hava Kuvvetleri 30. Uzay Kanadı ile Kuzey Amerika Saha Komutanlığının teknik adıyla Karada Konuşlu Orta Ölçekli Savunma Sistemi olarak bilinen balistik füze savunma sisteminin test edildiğini açıkladı.

DENEME BAŞARILI

Açıklamada Kaliforniya eyaletinde Vanderberg Hava Üssü’nde konuşlu balistik füze savunma sisteminin Marshall Adaları’ndan fırlatılan kıtalararası balistik füze kapasitesindeki bir füzeyi başarılı bir şekilde vurduğu kaydedildi.

Söz konusu sistemin ve ABD balistik füze savunma sisteminin ilk gerçek atış denemesi olduğu vurgulanan açıklamada, savunma sisteminin hedef füzenin iz ve yön bilgilerinin birçok sensörle ve Pasifik Okyanusu’nda konuşlu X-Band radarları ile aldığı ve bu veriler üzerinden atış kontrol mekanizmasını ayarladığı ifade edildi.

"İNANLIMAZ BİR BAŞARI"

Füze Savunma Sistemi Ajansı Direktörü Koramiral Jim Syring önleme denemesini “inanılmaz bir başarı” olarak tanımlarken söz konusu sistemin ABD topraklarını korumada önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

KUZEY KORE'YE MİSİLLEME

Kaliforniya eyaletinde bulunan Vandenberg Hava Üssü'nden fırlatılan orta ölçekli balistik füze savunma sistemini bazı ABD vatandaşları da seyretti. Testin Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerini sıklaştığı bir zamana denk gelmesi dikkat çekti.

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Zira Kuzey Kore, geçtiğimiz aylarda BM'nin uyarılarına rağmen defalarca füze fırlattığını duyurmuştu. Son olarak Japon denizi açıklarına düşen füze sonrası ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin komşusu Çin'e saygısızlık yaptığını söylemişti.

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