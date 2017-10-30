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ABD: Barzani tarihsel bir figür

Barzani'nin görevi bırakmasından memnun olan ABD yeni bir açıklama yaptı: Halkının cesur lideri

30.10.2017 - 20:34
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ABD, Bağdat ve Erbil’e, geleceğe bakma ve barışçıl yollarla Irak anayasası altında uyuşmazlıkların çözümüne odaklanma çağrısında bulundu.

ABD'DEN BARZANİ'YE ÖVGÜ

Irak Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesud Barzani’nin yeniden aday olmamasını memnuniyetle karşıladıklarını açıklayan ABD yönetimi, Barzani’yi "IŞİD ile mücadelede tarihsel bir figür ve halkının cesur lideri" diye övdü.

ABD, NECHİRVAN BARZANİ İLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, "Irak Kürdistan Bölgesi’nde Siyasi Geçiş" başlığı ile yaptığı yazılı açıklamada ABD’nin Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nechirvan Barzani ve Başbakan Yardımcısı Qubad Talabani ile aktif olarak görüşmeyi dört gözle beklediği de belirtildi.

ABD: Barzani tarihsel bir figür

Güçlü bir Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin uzun vadeli istikrarının IŞİD’i yenmek için gerekli olduğu belirtilen açıklamada, tüm Kürt gruplardan Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ni desteklemeleri istendi.

İBADİ'Yİ DESTEKLEYECEĞİZ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ABD’nin Irak Başbakanı Haydar El Ebadi’nin, IŞİD’in toptan ve kalıcı yenilgiye uğratılması ve IŞİD sonrası istikrarlı bir Irak’ın ortaya çıkarılmasını sağlama çabalarında güçlü liderliğini destekleyeceği" vurgulandı.

ABD: Barzani tarihsel bir figür

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