ABD basını: ABD Suriye'yi yeniden bombalayacak

Kapıkule'de gurbetçi kuyruğu eridi: 4 günde 77 bin kişi çıkış yaptı

Diyarbakır'dan İstanbul'a gitmek için bir seyahat firmasına ait otobüsle yolculuk yapan 15 yolcu, arızalı olduğu ve klimasının çalışmadığını iddia ederek Siverek'te otobüsten indi.

1 Cocu işlerin zorlaşacağını itiraf etti Maçı kazanmak için fırsatların eline geldiğini söyleyen Cocu, "İki maç kaybettiysek işler daha zor hale gelir." dedi.

2 Mazlum Kaçan ve bir PKK'lı daha yakalandı Şırnak'ın Çukur yayla mevkinde düzenlenen operasyonda 2 PKK'lı terörist sağ olarak yakalandı.

3 Çinli gelin Edirne'de evlendi Berk Barlas ile dünya evine giren Çinli genç kız Sandra Pinto'ya Trakya usulü düğün yapıldı.

4 Jens Bischof: Türkiye sıçrama yaşadı Türkiye'nin yaşadığı büyüme ve ekonomideki sıçramayla en iyi yatırım yerlerinden biri olduğunu söyleyen Jens Bischof, "Masabaşı araştırmalara inanmayın" dedi.

5 Diyarbakır'dan kalkan otobüsün yolcuları isyan etti Diyarbakır'dan İstanbul'a gitmek için bir seyahat firmasına ait otobüsle yolculuk yapan 15 yolcu, arızalı olduğu ve klimasının çalışmadığını iddia ederek Siverek'te otobüsten indi.

6 Siirt'te magandalar 10 kişiyi yaraladı Siirt'teki bir düğünde havaya ateş eden magandalar 10 kişinin yaralanmasına neden oldu.