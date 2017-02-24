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ABD basını araştırdı: Trump 35 günde ne yaptı

ABD medyasına karşı dik duruşundan vazgeçmeyen Trump, basın kuruluşlarının hedefi oluyor.

24.02.2017 - 11:10
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ABD basını araştırdı: Trump 35 günde ne yaptı

Hillary Clinton karşısında girdiği seçimde zaferi yaşayan Donald Trump, başkanlık koltuğunda 35. gününü doldurdu.

Seçim öncesi ABD basınının yaptığı algı haberlerini unutmayan Başkan Trump, koltuğa oturduğu ilk günden itibaren medyaya karşı adeta savaş açmıştı.

35 GÜNDE NE YAPTI

Amerika Washington Post gazetesi, Trump'ın seçimden sonra geçen 35 günlük başkanlık sürecini mercek altına aldı.

TRUMP ÇALIŞMIYOR DİYORLAR

Trump'ın fazla çalışmadığını iddia eden Washington Post'un verilerine göre; Trump vaktini şöyle geçirdi:

Basın toplantısı: 4 saat

İstihbarat brifingleri: 6 saat

Kararname imzalama: 6 saat

Tweet atma: 13 saat

Diplomasi: 21 saat

Golf: 24 saat

ABD basını araştırdı: Trump 35 günde ne yaptı İZLE

Trump ABD medyasına savaş açtı haberi

ABD basını araştırdı: Trump 35 günde ne yaptı

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