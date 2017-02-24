Hillary Clinton karşısında girdiği seçimde zaferi yaşayan Donald Trump, başkanlık koltuğunda 35. gününü doldurdu.
Seçim öncesi ABD basınının yaptığı algı haberlerini unutmayan Başkan Trump, koltuğa oturduğu ilk günden itibaren medyaya karşı adeta savaş açmıştı.
35 GÜNDE NE YAPTI
Amerika Washington Post gazetesi, Trump'ın seçimden sonra geçen 35 günlük başkanlık sürecini mercek altına aldı.
TRUMP ÇALIŞMIYOR DİYORLAR
Trump'ın fazla çalışmadığını iddia eden Washington Post'un verilerine göre; Trump vaktini şöyle geçirdi:
Basın toplantısı: 4 saat
İstihbarat brifingleri: 6 saat
Kararname imzalama: 6 saat
Tweet atma: 13 saat
Diplomasi: 21 saat
Golf: 24 saat
ABD basını araştırdı: Trump 35 günde ne yaptı İZLE
Trump ABD medyasına savaş açtı haberi