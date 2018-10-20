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ABD basını: Erdoğan baskı kurdu Kaşıkçı olayını çözdü

Washington Post, Cemal Kaşıkçı olayının aydınlatılmasındaki en büyük payın Başkan Erdoğan'ın olduğunu yazdı.

Haber Merkezi | 20.10.2018 - 06:31..
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ABD basını: Erdoğan baskı kurdu Kaşıkçı olayını çözdü

ABD’nin ünlü basın organı, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ortaya çıkmasındaki en büyük payın Türkiye'ye ait olduğunu yazdı.

Söz konusu haberde, Suudi yönetimine en büyük baskının Türkiye’nin Başkanı tarafından yapıldığı ifade edildi.

ABD basını: Erdoğan baskı kurdu Kaşıkçı olayını çözdü

"ERDOĞAN SESSİZCE İZLEMEDİ"

Dünya gündemine oturan Cemal Kaşıkçı olayının Türkiye topraklarında olması, gözlerin Erdoğan’a çevrilmesine neden oldu.

Türkiye’nin krizi iyi yönettiği ifade edilirken, yaşananlardan sonra sessizce izlemek yerine Suudi yönetimine baskı yapıldığı belirtildi.

Washington Post, "Hiçbir kimse petrol zengini monarşiye Erdoğan kadar baskı yapmadı. " ifadelerini kullandı.

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