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ABD basını Kuzey Kore'nin füzelerini Rusya'ya yıktı

ABD basını, Kuzey Kore'nin, Rusya'dan edindiği ileri teknoloji sayesinde balistik füze geliştirmeyi başardığını iddia etti.

Haber Merkezi | 30.12.2017 - 06:25..
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ABD merkezli Washington Post gazetesi, Kuzey Kore'nin balistik füze için geliştirdiği teknolojinin Soğuk Savaş döneminden sonra Rusya'nın kullandığı teknolojiden destek aldığını iddia etti.

ABD basını Kuzey Kore'nin füzelerini Rusya'ya yıktı

RUSYA PAZAR ARAYIŞINDA

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Rusya'nın kendi ICBM kuvvetini geliştirmek için kullandığı teknolojiyi Pyongyang hükümetine sattığı iddia edildi.

Washington Post'un haberine göre, Soğuk Savaş döneminden sonra çöken ABD-Rusya ortak girişiminin ardından Rusya teknolojileri için yeni pazar arayışına başladı.

Rusya'da balistik füze üzerine çalışmalar yapan Makeyev Roket Tasarım Bürosundan 60'tan fazla Rus bilim insanının 1992 yılında Moskova'da tutuklandığı haberini hatırlatan gazete, bunun nedeni olarak bilim insanlarının danışman olarak Pyongyang'a gideceklerini gösterdi.

ABD basını Kuzey Kore'nin füzelerini Rusya'ya yıktı

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