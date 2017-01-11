ABD basını: Rusya Trump'a seks kasediyle şantaj yapacak

ABD başkanı seçilen Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasına sadece 9 gün kaldı. ABD'nin başkenti Washington'da devir teslim töreni hazırlıkları devam ederken, Donald Trump da başkan seçildikten sonra ilk basın toplantısını düzenleyecek.

RUSYA'DAN SEKS KASETİ ŞANTAJI

En son yaz aylarında basın toplantısı düzenleyen Trump'ın bugünkü konuşmasını "Rusya Trump'a şantaj yapabilir" haberlerinin gölgesinde yapması bekleniyor.

Rusya'nın ABD başkanı seçilen Donald Trump'a elinde bulunan "uygunsuz belgeler"le "şantaj" yapabileceği yönündeki haber ilk önce Amerikan CNN televizyonu tarafından dün akşam dünyaya duyuruldu. ABD istihbaratının söz konusu iddiayla ilgili ABD Başkanı Barack Obama ile Donald Trump'ı bilgilendirdiği haberi daha sonra New York Post, Washington Post ve Wall Street Journal gibi saygın gazetelerde yer aldı.



Emlak milyarderi Donald Trump Dünya Güzellik Yarışması için 2013 yılında Moskova'ya gitmişti. Trump'ın Moskova'da bir otelde hayat kadınlarıyla cinsel ilişkiye girdiği ve görüntülerin Rus istihbaratının elinde olduğu iddia ediliyor.

2013 ZİYARETİNDE ÇEKİLDİ İDDİASI

Amerikan internet sitesi Buzzfeed tarafından yayınlanan 35 sayfalık belgede, Rusya'nın Trump'ı "etkisi altına almak" için yıllardır ekonomik ve siyasi çalışma yürüttüğü belirtiliyor. Bu dönem içerisinde Rus istihbaratı, ABD emlak milyarderi Donald Trump'ın şahsiyeti, ekonomik durumu, kişisel hırsı ve cinsel hayatı üzerine detaylı bilgi topladı. Belgelerde, Trump'ın 2013 yılında Moskova'da bir otelde hayat kadınlarıyla cinsel ilişkiye girdiğini gösteren bir kaset olduğu belirtiliyor. 2016'daki ABD seçim kampanyası döneminde Rus yetkililer ile Trump ekibi arasında defalarca görüşmeler gerçekleştirildiği ifade ediliyor. Söz konusu görüşmelerde iki tarafın çıkarına olabilecek bilgilerin paylaşıldığı ileri sürülüyor. Ancak Buzzfeed tarafından yayınlanan belgelerde defalarca maddi ve coğrafi hatalar bulunuyor.

TRUMP VE KREMLİN YALANLADI

Öte yandan ortaya çıkan bu haberlerin ardından hem Donald Trump hem de Kremlin söz konusu iddiaları yalanladı. Trump Twitter sayfasından; "Sahte haberlerle cadı avı yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

İddiaların Rusya-ABD ilişkilerine zarar vermek için ileri sürüldüğünü savunan Kremlin sözcüsü Peskov ise, "Görev süresi biten Beyaz Saray yönetimi, giderken iki ülke ilişkilerini bozuk şekilde bırakma histerisi içerisinde. İlgili açıklamalar gerçeği yansıtmıyor. Kremlin'in elinde Trump'la ilgili hassas bilgiler yok" dedi.