ABD basını Suudi Arabistan'ı işkence ile suçladı

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonları günlerce manşetlerden düşmemiş, yankıları ise aylarca devam etmişti. Gündemi çalkalayan bu iddialara bir yenisi daha eklendi.

Suudi Arabistan'ın yüz milyarlarca dolar haraç kestiği yolsuzluk soruşturmalarında "işkence ve suistimal" uyguladığı belirtildi.

NYT: VARLIKLARINI TESLİM ETMELERİ İÇİN ZORLANDILAR

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), Suudi Arabistan'daki yolsuzluk soruşturması kapsamında Riyad'daki Ritz Carlton otelinde alıkonulan önde gelen Suudi yetkililer ve iş adamlarının, mal varlıklarını hükümete teslim etmeleri için baskı ve fiziksel suistimale maruz bırakıldıklarını öne sürdü.

İddialar her ne kadar henüz doğrulanmasa da, elde bulunan kaynaklar bu iddiaları doğrulamaya yetecek nitelikte.

Gözaltındakilerin yakınları ve akrabaları ile görüşen gazete, haberinde Ritz Carlton'da tutulan isimlerden bazılarının işkencelere maruz bırakıldığını, itilip kakıldığını, başları örtülü şekilde sorgulandığını ve yüklü miktarda mal varlığını teslim etmeleri için zorlandığını yazdı.

ÖLEN GENERALİN ÜSTÜNDE İŞKENCE İZLERİ

Suudi Arabistan hükümetinin bizzat Veliaht Selman önderliğinde gözaltına aldırdığı yüzlerce prens, bakan ve yetkili arasında 2015'te vefat eden Suudi Kralı Abdullah'ın oğlu Prens Türki bin Abdullah'ın üst düzey yardımcısı Tümgeneral Ali el Kahtani de vardı.

Kahtani'nin hastaneden yeniden sorgu için otele götürüldüğü ve askeri hastanede hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Ancak generalin ölüm nedeni konusunda resmi açıklama yapılmamıştı.

Cesedi gören bir kişinin ifadesini yazan NYT, Kahtani'nin boynunun doğal olmayan bir şekilde dönmüş olduğunu, bunun boynunun kırıldığına işaret ettiğini ayrıca vücudunda yaralar ve şişikler olduğunu söyledi.

Bununla birlikte vücudunda elektrik kaynaklı yanıkların da buluınduğunu belirten kaynaklar, Kahtani'nin işkenceye maruz bırakıldığını tespit ettiklerini belirtti.

AİLELER KONUŞMAKTAN KORKUYOR

Suudi Arabistan'da Kral Selman'dan sonra tahta en yakın isim olarak görülen isimlerden biri olan Prens Türki bin Abdullah ve Kahtani aile bireyleri ile görüşen kaynaklar gazeteye Kahtani ve Abdullah ailesinin generalin ölümünü kamuoyu önünde tartışmaktan çekindiğini ve misillemeden korktuklarını belirtti.

"İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZ"

Tüm bu iddialar hem ABD hem de Suudi Arabistan'da gündeme bomba gibi düşerken, gazetenin haberine Suudi Arabistan'ın Washington'daki Suudi Büyükelçiliği'nden bir yetkili açıklamada bulundu.

"Yolsuzluk soruşturması sırasında sorgulananlara yönelik tüm istismar ve işkence suçlamaları tamamen asılsız" açıklamasını yapan yetkili, gözaltındaki isimlerin tıbbi tedavi ve avukat görüşmelerine 'tam erişim' sahibi olduğunu söyledi.