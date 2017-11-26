ABD Basını: Trump Türkiye'nin desteğini istiyor

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında önceki gün YPG'ye silah sevkiyatı konusunun da dahil olduğu Suriye’deki durumun ele alındığı telefon görüşmesi başta ABD basını olmak üzere Batılı medya kuruluşlarında büyük yankı buldu.

O yankılardan biri de Washington Post gazetesinde yer alan "Trump Türkiye'nin desteğini istiyor" başlıklı yazı oldu

RUSYA-İRAN ETKİSİNE TÜRK MÜDAHALESİ

Trump yönetiminin YPG’ye silah sevkiyatını sonlandırmayı vadetmesi, Suriye'deki normalleşme süreci ve bölgedeki Rusya-İran etkisini kırması için Türkiye ile bir yakınlaşma döneminin habercisi olarak belirtildi.

Bu durum yeni dönemde, YPG sebebiyle Türkiye'yi kaybetme noktasına gelen ABD'nin, bölgede elinin zayıflamaya başlaması nedeniyle yeniden Türkiye'ye dönmesi olarak yorumlandı.

KÜRTLERİ KIZDIRABİLİR

Washington Post'a göre silah sevkiyatının kesileceği açıklamasını Türk tarafı ilk açıkladığında Amerikan Ulusal Güvenlik Konseyi şaşırdı. Daha sonra gelen Beyaz Saray açıklaması ile belirsizlik son buldu ve resmen bu kararın alındığı ortaya çıktı.

Gazete, Suriyeli Kürtlere silah sevkiyatına son verme kararının ABD ile Türkiye arasındaki önemli bir gerilim kaynağını ortadan kaldıracağını belirtirken bu adımın PKK ve yanlılarını kızdırabilecek bir adım olduğunu belirtti.

ABD'NİN ÇIKMAZI: TÜRKİYESİZ OLMAZ

Trump ve Erdoğan görüşmesinin Soçi kentinde yapılan Türkiye-Rusya-İran liderler zirvesini izlediğine dikkat çeken gazete, Türkiye’yi de yanlarına alan Rusya ile İran’ın bir ittifak oluşturduğunu, DEAŞ yenildiği için de ABD askerlerinin Suriye’den çekilmesini dile getirdiklerine dikkat çekti.

Barış planı olmaksızın Suriye’den çekilmeyi Washington yönetiminin bir başarısızlık olarak göreceğini belirten gazete, ABD Savunma Bakanı Mattis’in, “Şu anda ayrılmayacağız” sözlerini hatırlattı.

Bölgede bir çözüm ve YPG'siz bir etki sağlayabilmek için Türkiye'nin de muhakkak kendi yanında olması gerektiğine inanan ABD, bu uğurda YPG'den vazgeçerek tekrar Türkiye ile ittifak yönüne döneceği öngörülüyor.