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ABD basınının gözü Prens Selman'ın üzerinde

Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Trump'ın Prens Selman'a fazla yüz verdiği için Suudilerin böyle girişimlerde bulunduğunu yazdı.

Haber Merkezi | 11.10.2018 - 07:47..
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ABD basınının gözü Prens Selman'ın üzerinde

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki konsolosluğu geleceğini öğrendiği anda 15 kişilik özel timi harekete geçirdi.

Özel jetlerle İstanbul'a gelen Suudi timi, Cemal Kaşıkçı'yı ortadan kaldırdı.

TRUMP ŞIMARTTI

Olayla ilgili geniş çapta soruşturma devam ederken, Washington Post gazetesinde çarpıcı bir haber çıktı.

Cemal Kaşıkçı'nın yazarı olduğu gazete; Suudi Prens Selman'ın, ABD Başkanı Donald Trump'tan fazla yüz bulduğunu yazdı.

SUUDİLER HESAP VERSİN

Haberin detaylarında, Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması nedeniyle Suudi yönetimin hesap vermesi gerektiği ifade edildi.

ABD basınının gözü Prens Selman'ın üzerinde

ABD basınının gözü Prens Selman'ın üzerinde

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