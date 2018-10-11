ABD basınının gözü Prens Selman'ın üzerinde

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki konsolosluğu geleceğini öğrendiği anda 15 kişilik özel timi harekete geçirdi.
Özel jetlerle İstanbul'a gelen Suudi timi, Cemal Kaşıkçı'yı ortadan kaldırdı.
TRUMP ŞIMARTTI
Olayla ilgili geniş çapta soruşturma devam ederken, Washington Post gazetesinde çarpıcı bir haber çıktı.
Cemal Kaşıkçı'nın yazarı olduğu gazete; Suudi Prens Selman'ın, ABD Başkanı Donald Trump'tan fazla yüz bulduğunu yazdı.
SUUDİLER HESAP VERSİN
Haberin detaylarında, Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması nedeniyle Suudi yönetimin hesap vermesi gerektiği ifade edildi.