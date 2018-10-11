ABD basınının gözü Prens Selman'ın üzerinde

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1 Van’da 132 kilo eroin ele geçirildi Van-Başkale karayolu üzerinde polis ekipleri tarafından bir kamyonette yapılan aramada 132 kilo 219 gram eroin yakalandı.

2 Ozan Kabak'ın maaşına zam yapılıyor G.Saray yönetimi, yıllık 200 bin lira kazanan Ozan Kabak'la 4 yıllık yeni sözleşme yapma kararı aldı. Genç stoper 1 milyon TL kazanacak.

3 Beren Saat'in terlikleri kuzu derisinden Beren Saat'in foyası Cihangir'de ortaya çıktı. Hayvansever olduğunu dile getiren ünlü oyuncu, kuzu derisi terliklerle gece gezmelerinde yakalandı.

4 Yunanistan'da kilolu turistlerin eşeklere binmesine yasak Yunan hükümeti, kilolu biniciler tarafından yaralanan eşekler için yapılan kampanya sonrası, kilolu turistlerin gezi amaçlı kullanılan eşeklere binmesini yasakladı.

5 Deniz Akkaya'ya Gökmen Şeynova'nın ailesinden veto Hakkında tehdit ve gasp suçlaması olan Deniz Akkaya, Gökmen Şeynova’nın ailesinden veto yedi.

6 Cenk Tosun: Beşiktaş'a dönmek isterim Milli futbolcu Cenk Tosun, Beşiktaş'tan resmi bir teklif almadığını ancak şartlar oluşursa siyah-beyazlı ekibe dönebileceğini ifade etti.