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ABD Başkan Yardımcısı Mısır ve İsrail'e gitmeyecek

Bölgedeki tepkiler nedeniyle ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'nin 19 Aralık’ta başlayacak Mısır ve İsrail ziyaretlerini ertelediği iddia edildi.

AA | 15.12.2017 - 02:51..
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Amerika'da basında çıkan iddiaları yalanlayan ABD’li yetkililer, gelecek hafta yapılacak vergi yasası oylamasından önce Pence’nin Washington’da kendisine ihtiyaç duyulabilir gerekçesiyle ziyaretini ertelediğini ifade etti.

ABD Başkan Yardımcısı Mısır ve İsrail'e gitmeyecek

Trump’ın Kudüs kararının hemen ardından İsrail’e yapacağı ziyarette Pence’nin İsrail Parlamentosu Knesset’e hitab edeceği belirtiliyordu.

Pence’nin ziyaretinin ne gerçekleşeceği netlik kazanmamakla birlikte Amerikan medyasında çıkan haberlerde “birkaç gün” ertelendiği ifade ediliyor.

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