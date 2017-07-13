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ABD Başkanı Trump, Fransa'da

ABD Başkanı Donald Trump'ın Paris ziyaretinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yiyeceği yemek nedeniyle Eyfel Kulesi ziyaretçilere kapatıldı

13.07.2017 - 17:40
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Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi Eyfel Kulesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyareti ve 14 Temmuz Ulusal Gün kutlamaları nedeniyle kapılarını cumartesi gününe kadar ziyaretçilere kapattı.

TRUMP'A ÖZEL AKŞAM YEMEĞİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Trump'ın onuruna bu akşam Eyfel Kulesi'nin ikinci katındaki Jules Verne adlı restoranda vereceği yemek dolayısıyla öğle saatlerinden itibaren kule ziyaretçi kabul etmiyor.

ABD Başkanı Trump, Fransa'da

TRUMP'IN FRANSA TURU

Trump, cuma günü Fransa’nın 14 Temmuz Ulusal Günü kutlamaları çerçevesinde Champs-Elysees meydanında düzenlenecek askeri geçit törenini Macron ile izleyecek. Bu geçit töreninde Amerikalı askerler Fransız askerlerle yürüyecek.

ABD Başkanı Trump, Fransa'da

ABD Başkanı Trump, Fransa'da

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