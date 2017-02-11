taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.473
USD
3,6937
EURO
3,9299
ALTIN
146,45
PETR
56,6200

ABD Başkanı Trump Japonya Başbakanı Abe'yi ağırladı

Trump ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Beyaz Saray'daki baş başa görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

11.02.2017 - 05:21
  1. Haberler
  2. Dünya

Ağırlıklı olarak iki ülke ilişkilerinin önemine işaret eden Trump, vize yasağının temyiz mahkemesinden dönmesine ilişkin bir soru üzerine, "Önümüzdeki hafta ülke güvenliğiyle ilgili yeni güvenlik önlemlerini açıklayacağım." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump Japonya Başbakanı Abe'yi ağırladı

Ülke güvenliği için her şeyi yapacaklarını vurgulayan Trump, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülkeye getirdiği 90 günlük vize yasağı kararının temyiz mahkemesinden dönmesiyle ilgili değerlendirmesinde, konuyu Yüksek Mahkemeye taşıyacaklarını ima etti ve davayı kazanacaklarını savundu.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile dün yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili bir soruya da "Çok samimi ve iyi bir görüşme oldu. Bunun devam edeceğini ve Japonya'nın da yararına olacağını düşünüyorum." dedi.

ABD Başkanı Trump Japonya Başbakanı Abe'yi ağırladı

"JAPONYA'NIN GÜVENLİĞİNE BAĞLIYIZ"

Japonya Başbakanı Abe de konuşmasında, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilebileceğini vurguladı. Bölgede Kuzey Kore'nin etkinliklerinin dikkatle izlenmesi gerektiğine işaret eden Abe'ye Trump'tan da destek geldi. Trump, "Japonya'nın ve idari kontrolü altındaki tüm bölgelerin güvenliğine bağlıyız." değerlendirmesini yaptı.

Japonya'nın kendine ait saydığı Senkakus adalar takımı üzerinde Çin hak iddia ediyor ve burayı Diaoyu Adaları ismiyle tanımlıyor. ABD yönetimi söz konusu adaların, ABD-Japonya Güvenlik Anlaşması kapsamında Japonya'ya ait olduğunu kabul ediyor.

ABD Başkanı Trump Japonya Başbakanı Abe'yi ağırladı

ABD'NİN "TEK ÇİN" POLİTİKASI

Dün Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşmesinde ABD'nin "Tek Çin" politikasına devam edeceğini ifade eden Trump, kampanya döneminde ve sonrasında birkaç kez "Tek Çin politikasının sorgulanamaz olmadığını" dile getirdiği pozisyonunu değiştirmiş gözüküyor. "Tek Çin" politikasına göre ABD, bağımsızlığının tanınmasını isteyen Tayvan'ı Çin devletinin bir parçası olarak kabul ediyor.

ABD Başkanı Trump Japonya Başbakanı Abe'yi ağırladı

20 Ocak'tan sonra Beyaz Saray'daki ikinci yabancı devlet konuğu olan Abe, bugün akşam saatlerinde Trump'ın evinin bulunduğu Florida'ya geçecek ve burada Trump ve Abe aileleri akşam yemeğinde bir araya gelecek.

Daha önce 27 Ocak tarihinde Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May'i Beyaz Saray'da ağırlamıştı.

ABD Başkanı Trump Japonya Başbakanı Abe'yi ağırladı

ABD Başkanı Trump Japonya Başbakanı Abe'yi ağırladı

ABD Başkanı Trump Japonya Başbakanı Abe'yi ağırladı

ABD Başkanı Trump Japonya Başbakanı Abe'yi ağırladı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süleyman Soylu güven ve huzur uygulamasını koordine etti

Süleyman Soylu güven ve huzur uygulamasını koordine etti

37
Cumhuriyet'ten çarpıtma: Cemevini yaktılar

Cumhuriyet'ten çarpıtma: Cemevini yaktılar

86
Galatasaray Odeabank deplasmanda Barcelona'yı devirdi

Galatasaray Odeabank deplasmanda Barcelona'yı devirdi

6
MHP lideri Devlet Bahçeli Konya'da

MHP lideri Devlet Bahçeli Konya'da

15
Jandarma Hz. İsa figürlü Haç heykeli ele geçirdi

Jandarma Hz. İsa figürlü Haç heykeli ele geçirdi

17
Almanya'da darbe girişimini anlatan tiyatroya yasak

Almanya'da darbe girişimini anlatan tiyatroya yasak

19
ABD'de yargılanan Türk hacker 8 yıl hapis cezası aldı

ABD'de yargılanan Türk hacker 8 yıl hapis cezası aldı

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM