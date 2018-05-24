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ABD Başkanı Trump Kim ile olacak zirveyi iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı görüşmeyi, şu anda uygun olmadığı gerekçesiyle iptal etti.

Haber Merkezi | 24.05.2018 - 16:54..
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Kuzey Kore ile ABD arasındaki olumlu sinyalleri yine fırtınaya dönmeye başladı. ABD Başkanı Donald Trump Singapur'da 12 Haziran tarihinde yapılması planlanan Kuzey Kore-ABD zirvesini iptal ettiğini açıkladı.

Beyaz Saray'dan yayınlanan mektupta Trump'ın şu an için uygun olmadığı gerekçe gösterildi.

ABD Başkanı Trump Kim ile olacak zirveyi iptal etti

"DÜŞMANCA TAVIRLAR"

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un büyük öfkesi ve açıkça sergilediği düşmanca tavrından dolayı iptal ettiğini belirtirken, "Kendi nükleer kapasiteniz hakkında konuşuyorsun, fakat bizimki o kadar büyük ve güçlü ki, Tanrı'ya bunu bir gün kullanmak zorunda kalmamak için dua ediyorum" sözlerine yer verdi.

Kuzey Kore lideriyle bir gün buluşmayı arzu ettiğini ancak iki tarafında iyiliği için bu görüşmenin şimdilik yapılmaması gerektiği ifadesi yer alıyor.

ABD'LİLERİN SERBEST KALMASINA TEŞEKKÜR

Bir gün görüşme ihtimallerinin hâlâ sürdüğünü açıklayan Trump, bu süreçte Kuzey Kore'de tutuklu bulunan ABD vatandaşlarının bırakılması nedeniyle teşekkürlerini iletirken mektubu şu ifadelerle sonlandırdı:

"Eğer bu görüşmeye dair fikirleriniz değişirse lütfen beni arayın veya bana yazın.

Dünya ve özellikle Kuzey Kore, kalıcı barış ve refah için büyük bir fırsatı kaçırdı. Bu durum tarihteki üzücü anlardan biri oldu."

NÜKLEER TESİS İMHA EDİLMİŞTİ

ABD ile Kuzey Kore arasında oluşan düşmanlığı, Güney Kore ve Çin ziyaretlerinde görüşülen nükleer konular yumuşatmış, Kuzey Kore'nin nükleerden vazgeçmesi sözü ABD ile ikili diyaloğun dinginleşmesine neden olmuştu.

Ancak son haftalarda özellikle Kuzey Kore'ye yönelik "Libya-Kaddafi" tehditleri iki ülke arasındaki ilişkinin yeniden gerilmesine yol açmıştı. Bugün imha edilen nükleer tesislerden sonra gelen Beyaz Saray hamlesinin nasıl bir karşılık bulacağı merakla bekleniyor.

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