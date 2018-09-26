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ABD Başkanı Trump'a üst düzey koruma

BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Donald Trump için güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Başkan Trump'ın kaldığı otelin önünde kum yüklü kamyonlarla önlemler alındı.

Haber Merkezi | 26.09.2018 - 11:24..
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Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu için hareketli günler yaşayan New York'ta ABD Başkanı Donald Trump’ın kaldığı otelin çevresinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

ABD Başkanı Trump'a üst düzey koruma

KUM YÜKLÜ KAMYONLAR

New York polisi ve gizli servisinin alarm haline geçtiği New York’ta Trump'ın kaldığı 4. Cadde üzerindeki Lotte New York Palas Oteli önünde, kum yüklü kamyonlarla güvenlik önlemleri alınması dikkat çekti.

ABD Başkanı Trump'a üst düzey koruma

Uzun kuyruklar oluşturan kum yüklü kamyonlar binanın çevresinde bekletilirken resmi ve sivil polisler ile bomba uzmanı köpekli tarafından kuşatılarak kuş uçurtulmuyor.

ABD Başkanı Trump'a üst düzey koruma

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü ev sahibi sıfatıyla 73. Birleşmiş Milletler Genel Kurul görüşmelerinin açılış konuşmasını yapacak.

ABD Başkanı Trump'a üst düzey koruma

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