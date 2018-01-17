ABD Başkanı Trump'ın ayrıntılı sağlık raporu açıklandı

ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlığını kontrol eden Donanma Tuğamirali doktor Ronny Jackson, Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında ABD Başkanı'nın ayrıntılı sağlık raporunu açıkladı.

Jackson, ABD Başkanı'nın görev yapmasını engelleyebilecek fiziksel ya da zihinsel bir rahatsızlığının bulunmadığını, sağlığının oldukça iyi olduğunu belirtti.





"HARİKA GENLERE SAHİP"

Trump'ın fastfood ve abur cubura olan tutkusu artık herkes tarafından biliniyor. İlerleyen yaşına aldırmadan, sağlığına dikkat etmeyen Trump'a en büyük sorunun bu konuda olacağı düşünülüyordu ancak Trump'ın sonuçları oldukça sağlığklı çıktı.





71 yaşındaki Trump'ın nasıl sağlıklı kalabildiği yönündeki sorularını yanıtlayan doktor Jackson "Buna genetik denir. Bazı insanlar harika genlere sahiptir. Başkan'a son 20 yılda eğer daha sağlıklı beslenseydi 200 yaşına kadar yaşayabileceğini söyledim. Ama sorunuzun yanıtı harika genlere sahip olduğu ve Tanrı'nın onu bu şekilde yarattığı" yanıtını verdi.

GENEL SAĞLIĞI HARİKA

Tansiyonu 122'ye 74 olan Trump'ın toplam kolesterolü de tavsiye edilen değerlerin üzerinde, 223 olarak çıktı. Trump'ın kalbinde ise bir sorun tespit edilmedi.

Trump'ın 143 olan 'kötü kolesterolünü' 120 bandının altına çekmek için Başkan'ın şu anda kullandığı Crestor adlı lipit düşürücü ilacın dozunu arttırabileceğini söyleyen Jackson, Trump'ın düzenli olarak aspirin, multivitamin ve saç dökülmesini önleme amacıyla Propecia adlı ilacı kullandığını aktardı.

"Başkan'ın genel sağlığı harika" diyen Jackson "Sonuçlar çok iyi ancak kalp sağlığı daha öne çıkıyor. Ömrü boyunca tütün ve alkol kullanmamasından kaynaklanan kalp ve genel sağlık konusundaki faydalardan yararlanmayı sürdürüyor" dedi.