ABD Başkanı Trump'ın görevinden azledileceği iddiası

ABD'nin önde gelen televizyon kanalı CNN'in ortaya attığı iddiaya göre, Beyaz Saray'dan iki yetkili hukuk müşavirlerinin Trump'ın görevden azledilmesine karşı tedbir almak üzere azil sürecine dair araştırma yaptığını belirtti.

Beyaz Saray'ın Trump'ın halen Kongredeki Cumhuriyetçilerin desteğine sahip olduğu kanaatini taşıdığı aktarılan haberde, Demokratların bile çok erken diye azil tartışmalarını susturmaya çalıştığı ifade edildi.

Konuyla ilgili Beyaz Saray'dan henüz açıklama yapılmadı. CNN'in haberine dair açıklama yapan bir yetkili, iddiaların doğru olmadığını öne sürdü.

Rusya'nın ABD seçimlerini Trump lehine etkilediği iddiaları Trump seçimi 8 Kasım 2016 akşamı kazandığından bu yana ara ara gündeme geliyor.

Trump'ın başta eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn olmak üzere kampanyasının üst düzey yetkililerinin Ruslarla irtibatlı olduğu iddiaları yönetimi zor durumda bırakıyor.

Donald Trump'ın FBI Direktörü James Comey'i görevden alması ile Washington'da Rusya tartışmaları derinleşirken, Comey'e Flynn'in Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergei Ksylak ile görüştüğü iddialarına yönelik soruşturmayı iptal etmesini istediği iddiaları sızdı. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı ise Rusya soruşturmasına özel yetkili savcı atadı. Adalet Bakanlığının bu adımı atmasının Trump'ın azledilmesini daha da zorlaştıracağı belirtiliyor.