ABD Başkanı Trump'ın ilk 100 günü değerlendirildi

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'teki 100. gününe doğru yaklaşırken yapılan geniş çaplı bir anket Trump'ın modern zamanların en az desteklenen ABD başkanı olduğunu ortaya koydu.

EN DÜŞÜK ONAYLAMA ORANINA SAHİP

The Washington Post ve ABC News'in ortaklaşan yaptığı araştırmaya göre, ABD'lilerin sadece yüzde 42'si Trump'ın icraatlerini onaylıyor. Bu rakam 1974-1977 yılları arasında görev yapan Gerald Ford'dan sonra bir ABD Başkanı'nın ulaştığı en düşük onaylanma oranı olarak gösterilirken, Donald Trump'ın da göreve başladığından bu yana en düşük onaylanma oranına düştüğünü işaret ediyor.

ABD Başkanları için 'balayı' dönemi olarak gösterilen ilk 100 gündeki onaylanma oranları eski başkanlar Barack Obama için yüzde 69, George W. Bush için yüzde 63 ve Bill Clinton için yüzde 59 seviyelerindeydi.

100. GÜN İÇİN BÜYÜK MİTİNG

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, 29 Nisan'da ofisteki 100. gününü geride bırakmaya hazırlanıyor. Trump, Beyaz Saray'daki 100. günü için Pennsilvanya'da büyük bir miting yapmaya hazırlanıyor.

Mitingi Twitter hesabından duyuran Trump, aynı gün Beyaz Saray'da yapılacak Beyaz Saray muhabirleri yemeğine katılmayacağını daha önce açıklamıştı.