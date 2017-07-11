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ABD Başkanı Trump'ın İngiltere ziyareti 2018'e kaldı

ABD Başkanı Trump'ın İngiltere'ye yapmayı planladığı resmi ziyaret ülkede protestolara neden olmuştu. 2018'e ertelendiği belirtildi.

11.07.2017 - 12:19
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Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Ocak ayındaki Washington ziyareti sırasında Kraliçe İkinci Elizabeth adına yapılan daveti kabul etmişti.

PROTESTOLAR FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Ancak Trump'ın İngiltere'ye resmi ziyarette bulunması büyük tartışmalara neden olmuştu. Bu durumun da Trump'ın fikrini değiştirmesine yol açtığı belirtiliyor.

ZİYARETTE BULUNMAK İSTEMİYOR

ABD Başkanı'nın kendisine yönelik büyük protestolar düzenlenme ihtimali olduğu bir dönemde ziyarette bulunmak istemediğini söylediği ifade ediliyor.

ABD Başkanı Trump'ın İngiltere ziyareti 2018'e kaldı

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