ABD Başkanı Trump'ın sözlerine Suudilerden ses çıkmadı

ABD BaşkNı Donald Trump geçtiğimiz gün Suudi Aabistan ve Kral Selman'a yönelik tahrik edici sözlerde bulunmuş, adeta laflarıyla ezmeye kalkmıştı. Donald Trump diplomatik teamüllere uymayan "Seni koruyoruz —biz olmasak orada 2 hafta bile duramazsın- Ordun için ödeme yapmalısın" sözlerine ilişkin Suudilerden tek bir ses dahi çıkmadı.

Trump: Biz olmasak Kral Selman 2 hafta dayanamaz VİDEO









TRUMP'I DOĞRULADILAR

ABD Başkanı'nın Mississippi eyaletindeki Southhaven'da gerçekleştirdiği mitingde "Suudi Arabistan'ı koruyoruz. Onlar zengin diyebilirsiniz. Ve Kral'ı, Kral Selman'ı seviyorum. Ama ona dedim ki 'Seni koruyoruz —biz olmasak orada (iktidarda) 2 hafta bile duramazsın- Ordun için ödeme yapmalısın" ifadeleri oldukça fazla ses getirirken Riyad yönetiminden bu açıklamalara tek bir tepki dahi gelmemiş olması, rump'ın sözlerini doğrular nitelikte oldu.

Kral ve Veliaht Selman zaman zaman güçsüz devletlere karşı aslan kesilirken, ABD'ye karşı ses çıkartamaması "diplomatik eziklik" olarak yorumlanı.





İKİNCİ TEHDİT

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz hafta iki defa Suudi Arabistan'a bu göndermeyi yapmış, üstü kapalı olarak para talep ederek, tehditte bulunmuştu.



