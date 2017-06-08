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ABD Başkanı Trump'tan demokratlara altyapı çağrısı

ABD Başkanı Trump, Demokrat temsilcilere altyapı programına ilişkin yasa tasarısını onaylamak için destek istedi.

08.06.2017 - 03:52
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Trump, "Altyapı Haftası" çerçevesinde Ohio eyaletinin Cincinnati kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuştu.

ABD'nin altyapısının çürümekte olduğunu vurgulayan Trump, bunda selefi Barack Obama'nın başkanlık döneminde altyapı yatırımlarına önem verilmemesinin önemli rol oynadığını söyledi.

Kendi yönetiminin yeni altyapı programıyla ülkenin yolları, köprüleri, barajları ve havaalanlarını 21. yüzyıla uygun hale getireceğini ifade eden Trump, Demokratların programa ilişkin yasa tasarısını onaylamak için Cumhuriyetçilerle bir araya gelmeleri çağrısında bulundu.

Trump, "Her şeye engel olan Demokratlara sesleniyorum. Amerikalıların hayatları ve geçim kaynakları birlikte hareket etmemize bağlı" dedi.

TRUMP'IN ALTYAPI PROGRAMI

Başkan Donald Trump konuşmasında altyapı programına dair detaylara değinmezken, Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada bazı ayrıntılara yer verildi.

Trump yönetiminin 2018 mali yılı bütçe teklifinde altyapı yatırımlarına 200 milyar dolar ayırdığına işaret edilen açıklamada, bununla gelecek 10 yılda 1 trilyon dolarlık özel yatırım yaratmanın amaçlandığı vurgulandı.

Metinde, Başkan Trump'ın özel altyapı yatırımlarını desteklemek için resmi izin süresini 10 yıldan 2 yıla düşürmeyi ve bürokratik işlemleri azaltmayı planladığı bildirildi.

Beyaz Saray'ın ayrıca hava trafik kontrolünün özelleştirmesini önerdiği hatırlatılan metinde, bu gibi değişimlerin altyapı tesislerinin 21. yüzyıla uygun hale getirilmesine yardımcı olacağı ifade edildi.

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