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ABD Başkanı Trump'tan Kim'e Kaddafi iması

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideriyle planlanan zirvenin gerçekleşmesi durumunda Kim Jong Un'a iktidar garantisi verdiklerini, aksi takdirde sonunun Kaddafi gibi olabileceğini söyledi.

Haber Merkezi | 18.05.2018 - 11:16..
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ABD Başkanı Donald Trump'tan Kuzey Kore lideri kim Jong Un'a skandal bir göndermede bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump işbirliğinin sürdürülebilmesi için Kuzey Kore'ye geniş garanti vermeye hazır olduğunu duyuran Trump, Haziran ayında planlanan zirve buluşmasını iptal etmediği ve ABD ile anlaşmaya vardığı takdirde Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un'un iktidarını koruması için ‘güçlü güvence' vermeye hazır olduklarını söyledi.

ABD Başkanı Trump'tan Kim'e Kaddafi iması

"SONUN KADDAFİ GİBİ OLUR"

Trump, "Kim ülkesinde kalacak ve Kuzey Kore'yi yönetecek. Ülkesi zenginleşecek”, dedi. Kuzey Kore yönetimi 12 Haziran'da Singapur'da yapılması kararlaştırılan zirve buluşmasını iptal etme tehdidinde bulunmuştu. Donald Trump Kuzey Kore liderine örtülü uyarıda da bulunarak "Pyongyang yönetimi ABD ile anlaşmaya yanaşmadığı takdirde sonu muhtemelen Libya lideri Muammer Kaddafi gibi olacak" diye konuştu.

Kaddafi 2011 yılında linç edilerek öldürülmüştü.

KADDAFİ'NİN ÖLÜMÜNDEKİ ABD PARMAĞI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kim'e yönelik sözleri, 2011 yılında Kaddafi'nin öldürülmesinde ABD parmağı olduğu iddialarını da beraberinde getirdi.

 

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