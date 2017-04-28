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ABD Başkanı Trump'tan Kim'in analizi

ABD Başkanı Donald Trump, Reuters'a verdiği röportajda "Kuzey Kore ile büyük, çok büyük bir kriz yaşama ihtimalimiz var" dedi.

28.04.2017 - 12:02
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ABD Başkanı Trump'tan Kim'in analizi

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te Reuters'ın sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Trump'tan Kim'in analizi

Trump Kuzey Kore ile sürdürdüğü nükleer silah ve balistik füze programı nedeniyle, "Kuzey Kore ile büyük, çok büyük bir kriz yaşama ihtimalimiz var." dedi. Oval Ofis'te soruları yanıtlayan ABD Başkanı; "Kesinlikle, Kuzey Kore ile büyük, çok büyük bir kriz yaşama ihtimalimiz var." dedi.

Ancak Kuzey Kore'ye yeni bir dizi ekonomik yaptırım getirmeye hazırlanan ve bu sırada askeri seçeneği de 'masada tutan' Trump; "Olayları diplomasiyle çözmeyi isteriz ancak bu çok zor." ifadelerini kullandı.

'UMARIM KİM JONG-UN MANTIKLIDIR'

Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 'mantıklı' biri olup olmadığına yönelik soruya; Kim'in çok genç yaşta bir ülkenin lideri olduğunu işaret ederek "O, 27 yaşında. Babası ölünce rejimin başına geçti. Ne derseniz diyin bu kolay değil, özellikle de onun yaşında. Onun yaptıklarını mazur göstermeye çalışmıyorum sadece yaptığı şeyin çok zor olduğunu söylüyorum. Mantıklı olup olmadığına gelince, bu konuda bir fikrim yok. Umarım mantıklıdır." dedi.

ABD Başkanı Trump'tan Kim'in analizi

'Şİ ÇOK İYİ BİR ADAM'

Kuzey Kore'nin kendisi için en büyük küresel sorun olduğunu söyleyen Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e ise Pyongyang'ı dizginleme çabalarından dolayı övgülerde bulundu.

Trump, "Şi, çok gayret sarfettiğine inanıyorum. Kesinlikle çalkantı ve ölüm görmek istemiyor. Şi çok iyi bir adam ve onu çok iyi tanıdım. O Çin'i ve Çin halkını seviyor. Yapamama ihtimali olsa bile bir şeyler yapmak isteyeceğini biliyorum." dedi.

Trump'ın Beyaz Saray ekibi, çarşamba günü ABD Senatosu'nun 100 üyesini de Beyaz Saray'a çağırarak Kuzey Kore konusunda bir bilgilendirme toplantısı düzenlemişti.

Basına kapalı olarak düzenlenen toplantının ardından ortak bir yazılı açıklama yapan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Savunma Bakanı James Mattis, Kuzey Kore'nin nükleer programını sonlandırmaması durumunda ilk etapta yaptırımların artırılacağını ifade etmişti.

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