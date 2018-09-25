ABD Başkanı'nın konuşması BM temsilcilerini güldürdü

ABD Başkanı Donald Trump BM Genel Kurulu'ndaki toplantısına büyük bir şok ile başladı. ABD Başkanı salona girdiğinde üyelerce alkışlalanmazken, selamlama sırasında, "Bugün yine buradayım. Aldığımız yolu size anlatmak isterim. İki yıldan ksıa bir sürede benim yönetmim çoğu yönetimin çok daha ötesine gitti ve ABD'yi çok ileri taşıdı." sözlerini sarfetti.

TRUMP ŞAŞIRDI

ABD Başkanı'nın bu sözleri BM Genel Kurulu tarafından kahkahalar ile karşılandı. Bu tepki karşısında neye uradığını şaşıran Trump "bu tepkiyi beklemiyordum" dedi.

Trump'ın konuşması BM temsilcilerini güldürdü - VİDEO