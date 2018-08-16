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ABD Başkanı Trump'tan tweet: Ekonomimiz iyi durumda

Türkiye ile yaşanan krizin bir numaralı mimarı ABD Başkanı Donald Trump için hesaplar istediği gibi gitmiyor. Özellikle ABD piyasasında yaşanan sert düşüşler ve dolar etkisi ekonomiyi sarsıyor.

Haber Merkezi | 16.08.2018 - 17:26..
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ABD Başkanı Trump'tan tweet: Ekonomimiz iyi durumda

ABD Türkiye'ye ekonomik savaş ilan ederken kendi ülkesinde yaşanan ekonomik buhranı görmezden geldi. Bu görmezden gelişin faturası pahalıya mal olacak gibi görünürken ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan yeni açıklama yaptı.

Trump; "Ekonomimiz her zamankinden daha iyi" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump'tan tweet: Ekonomimiz iyi durumda


"EKONOMİMİZ HER ZAMANKİNDEN İYİ"

ABD için kötüye giden ekonomik senaryoda Başkan Donald Trump ülkesini rahatlatmanın peşinde. Özellikle son 3 gündür piyasalarda yaşanan dalgalanma ve dolardaki sallantı, ABD'yi tedirgin etti.

Donald Trump bu tedirginliği ülkeden atmak istiyor olacak ki bugün uyanbır uyanmaz Twitter'ını açarak tweet attı. ABD Başkanı; "Ekonomimiz hiç olmadığı kadar iyiye gidiyor. Para, sevgili DOLARIMIZIN şimdiye dek nadiren rastladığı bir biçimde üstüne yağıyor, şirket gelirleri olmadığı kadar yüksek, enflasyon düşük, iş dünyasında iyimserlik hiç olmadığı kadar yüksek. Onlarca yıldır ilk defa, çalışanlarımızı koruyoruz." tweetini paylaşan ABD Başkanı ekonominin güven verdiğini iddia etti.

ABD Başkanı Trump'tan tweet: Ekonomimiz iyi durumda

TOPA TUTTULAR

ABD Başkanı'nın kısa sürede attığı bu tweet özellikle Trump'ın muhaliflerinden oldukça fazla tepki aldı. Trump'ı yalancılıkla suçlayan ABD'liler ülkenin felakete doğru sürüklendiğini savundu.

ABD Başkanı yalnızca 1 hafta önce Türkiye'yi hedef alan tweetler ile yaptırım tehditleri savurmuş, Türkiye'ye adeta ekonomik savaş ilan etmişti. Trump'ın bu tweetine karşılık bazı Türkler ise "etme bulma dünyası" yorumlarını yaptı.

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