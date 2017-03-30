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ABD Başkonsolosluğu önünde 'Adil Öksüz' protestosu

Firari Adil Öksüz'ün, darbe girişiminden 6 gün sonra ABD İstanbul Başkonsolosluğu'ndan telefonla aranması Vatan Partisi'nce protesto edildi.

30.03.2017 - 15:27
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ABD Başkonsolosluğu önünde 'Adil Öksüz' protestosu

İstinye'de bulunan ABD Başkonsolosluğu önünde saat 13.00'da toplanan grup, "ABD Başkonsolosu hakkında derhal soruşturma açılmalıdır" pankartı açtı.

ABD Başkonsolosluğu önünde 'Adil Öksüz' protestosu

"BU BİNA SUÇ KARARGAHIDIR"

Grup adına basın açıklamasını Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Erkan Önsel yaptı. ABD Başkonsolosluğunu işaret ederek 'Bu gördüğünüz bina suç karargahıdır' diye başladığı açıklamasında Önsel, "15 Temmuz darbesinden 6 gün sonra bu binadan ABD başkonsolosluğa kayıtlı telefondan darbenin aranmakta olan elebaşısı Adil Öksüz'e telefon açılmıştır. Bu bilgi Ankara Cumhuriyet başsavcısı tarafından saptanmış ve kamuoyuna açıklanmıştır." dedi.

ABD Başkonsolosluğu önünde 'Adil Öksüz' protestosu

"BAŞKONSOLOS HAKKINDA DERHAL SORUŞTURMA AÇILMALIDIR"

ABD Büyükelçiliği'nin konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamaya değinen Önsel, "Büyükelçilik bir açıklama yaptı. Dedi ki; Biz vize uygulaması için, vize alamadığını bildirmek için Adil Öksüz'ü buradan aradık. İtiraf ettiler. 15 Temmuz'dan sonra basında 6 gün boyunca defalarca manşet olmuş bir FETÖ'cü elebaşısını buradan aramışlar. Bu olsa olsa Adil Öksüz'ün kaçmasına yardımcı olmak amacıyla aranmıştır. Düşünebiliyor musunuz? Aranmakta olan bir kanun kaçağı ABD başkonsolosu tarafından aranıyor. ABD Başkonsolosu olmak hiç kimseyi suçlu olmaktan kurtarmaz. Başkonsolos hakkında derhal soruşturma açılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı görülürken, grup basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

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