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ABD Başkonsolosluğu'ndan vize alanların ilk yorumları

Vize başvurusunda bulunanların bazıları vize sevinci yaşarken bazıları da vize alamadan geri dönmek zorunda kaldı.

08.11.2017 - 10:47
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile yaşanan vize krizinin ardından sınırlı sayıda vize işlemleri başladı.

Pazartesi akşam saatlerinde yapılan yazılı açıklama sonrası, ABD'nin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerinde sınırlı ölçüde vize başvuruları yeniden kabul edilmeye başlandı.

ABD Başkonsolosluğu'ndan vize alanların ilk yorumları

KONSOLOSLUĞA GELDİLER

Vize randevusu alanlar bugün sabah saatlerinden itibaren ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'na geldi. Vize başvurusunda bulunanların bazıları vize sevinci yaşarken bazıları da vize alamadan geri dönmek zorunda kaldı.

ABD Başkonsolosluğu'ndan vize alanların ilk yorumları

"TURİSTİK OLARAK DAHİ GİDEMİYORUM"

Daha önce vize başvurusu askıya alınan Seher Saraç, "Vize başvurusu için geldim ama vize alamadım. Bence vize kısıtlaması hala devam ediyor. Daha önce vize için başvuru yapmıştım. Daha sonra askıya alındı. Şimdi çağırdılar ama vize alamadım. Turistik olarak dahi gidemiyorum" dedi.

ABD Başkonsolosluğu'ndan vize alanların ilk yorumları

"BİZE SORUNU YANSITMADILAR"

Vize başvurusu olumlu sonuçlanan bir kişi ise, "Turistik gezi için başvurmuştum. Vizeyi aldım. Herhangi bir sorun çıkmadı. Rutin sorular soruldu. Rahatlıkla cevapladık. Vizemizi verdiler. Sorunu bize yansıtmadılar. Herhangi bir sorun yok gibi" diye konuştu.

ABD Başkonsolosluğu'ndan vize alanların ilk yorumları

ABD Başkonsolosluğu'ndan vize alanların ilk yorumları

ABD Başkonsolosluğu'ndan vize alanların ilk yorumları

ABD Başkonsolosluğu'ndan vize alanların ilk yorumları

ABD Başkonsolosluğu'ndan vize alanların ilk yorumları

ABD Başkonsolosluğu'ndan vize alanların ilk yorumları

ABD Başkonsolosluğu'ndan vize alanların ilk yorumları

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