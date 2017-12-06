ABD batı yakasına füze savunma sistemi yerleştirecek

Alabama eyaleti Cumhuriyetçi vekili ve Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Üyesi Mike Roger, ABD medyasına yaptığı açıklamada, Pentagon'a bağlı Füze Savunma Ajansının, batı yakasına THAAD yerleştirecekleri yerleri değerlendirdiğini ileri sürdü.

"FÜZELER İÇİN YER BAKILIYOR"

Rogers, "Şu anda sadece yer bakılıyor. Füze Savunma Ajansı hangi lokasyonların hem kendi kriterleri hem de çevresel etki bakımından uygun olduğu konusunda tavsiyelerde bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Pentagon'dan ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

KUZEY KORE TEHDİDİ

Bu adımın, Kuzey Kore'nin 75 gün aradan sonra geçen hafta kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirmesi ve füzenin 4 bin 500 kilometre irtifaya, 100 kilometre yatay menzile ulaşarak daha önce denenen füzelerden daha ileri irtifa ve menzile çıkmasının hemen ardından gelmesi dikkati çekti.

Ayrıca THAAD yerleştirme planının, ABD'nin Patriot füzelerinin Suudi Arabistan'da Husilerin Yemen'den fırlattığı füzeleri durduramadığı iddialarının üzerine gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

"PATRİOTLAR, HUSİLERİN FÜZESİNİ DURDURAMADI"

New York Times gazetesi, Riyad'ın iddialarının aksine Husilerin fırlattığı füzelerin bazılarının Patriotlar tarafından durdurulamadığını yazmış ve ABD hava savunma sistemlerinde bir zaafın söz konusu olabileceğini öne sürmüştü.



ABD'nin Batı Yakası'nda Alaska'nın Fort Greely Üssü'nde 26, Kaliforniya'nın Vanderberg Hava Üssü'nde 4 olmak üzere karada konuşlu 30 balistik füze önleme bataryası bulunuyor.





Pentagon bu sistemlerin sayısının 2017 sonlarına doğru 44'e çıkarılması için 2014 yılında bütçe talebinde bulunmuştu.



Japonya, Güney Kore ve Guam Adası'nda Patriot füzeleri konuşlu iken ABD bu yıl Güney Kore'ye de iki THAAD yerleştirmişti.