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ABD bayraklı Deep Island yatına uyuşturucu operasyonu

Çanakkale’ye yatla Yunanistan’dan getirilen 300 kilo skunk adlı uyuşturucu ele geçirildi. 6 kişi gözaltına alındı.

21.10.2017 - 23:16
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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Yunanistan’ın Volos Limanı’ndan yatla, Ezine İlçesi Dalyan bölgesine uyuşturucu madde getirildiğini ve piyasaya sürüleceğini öğrenince bu sabah harekete geçti. Uyuşturucunun yüklü olduğu ABD bayraklı ’Deep İsland’ adlı, Geyikli’de konuşlu yata operasyon yapıldı.

Şüpheliler yattan uyuşturucuyu indirirken, jandarmayı görünce kaçmaya çalıştı. Takip sonucu A.Y., H.A., H.B., S.E., R.E. ve Ö.Ü. adlı 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda yatın dışında iki Otomobil ve bir minibüse el konuldu.

ABD bayraklı Deep Island yatına uyuşturucu operasyonu

PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON DOLAR

Yapılan kontrolde yatta 300 kilo skunk adlı uyuşturucu madde bulundu. Yat, sahil güvenlik ekiplerince Geyikli İskelesi’ne çekilerek bağlandı. Zanlıların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

ESRARDAN ÇOK DAHA TESİRLİ

Skunk'ın esrardan 4-5 kat daha güçlü etkiye sahip olduğu belirtildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon dolar olduğu belirtildi.

ABD bayraklı Deep Island yatına uyuşturucu operasyonu

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