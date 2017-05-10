ABD BM Büyükelçisi yaptırımların korunmasını istedi

ABD’nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, Donbass’taki krizin çözümüne yönelik Minsk anlaşmaları tamamen yerine getirilmediği süre boyunca Rusya’ya uygulanan yaptırımların korunması gerektiğini bildirdi.

"YAPTIRIMLAR UYGULANMAYA DEVAM EDECEK"

Haley Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, “ABD ve AB, Moskova Minsk anlaşmaları çerçevesinde kendi yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece yaptırımları uygulamaya devam etmek zorunda” dedi.

Haley aynı zamanda, Avrupa Birliği’ne kimyasal silah saldırısıyla ilgisi olan Suriyeli devlet adamlarına yaptırımları sertleştirerek Şam’a baskı yapmaya devam etmesi çağrısında da bulundu.