taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.195
USD
3,6130
EURO
3,9373
ALTIN
141,93
PETR
49,0100

ABD BM Büyükelçisi yaptırımların korunmasını istedi

ABD’nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, Rusya'ya uygulanan yaptırımların sürmesi gerektiğini açıkladı.

10.05.2017 - 10:20
  1. Haberler
  2. Dünya

s

 

ABD’nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, Donbass’taki krizin çözümüne yönelik Minsk anlaşmaları tamamen yerine getirilmediği süre boyunca Rusya’ya uygulanan yaptırımların korunması gerektiğini bildirdi.

"YAPTIRIMLAR UYGULANMAYA DEVAM EDECEK"

Haley Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, “ABD ve AB, Moskova Minsk anlaşmaları çerçevesinde kendi yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece yaptırımları uygulamaya devam etmek zorunda” dedi.

Haley aynı zamanda, Avrupa Birliği’ne kimyasal silah saldırısıyla ilgisi olan Suriyeli devlet adamlarına yaptırımları sertleştirerek Şam’a baskı yapmaya devam etmesi çağrısında da bulundu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arda Turan Türkan Şoray'ın kızı yakınlaşması

Arda Turan Türkan Şoray'ın kızı yakınlaşması

27
İlber Ortaylı'dan Mustafa Armağan'a: Bir bok bilmiyor

İlber Ortaylı'dan Mustafa Armağan'a: Bir bok bilmiyor

250
FBI Direktörü Comey'in görevine son verildi

FBI Direktörü Comey'in görevine son verildi

28
Kılıçdaroğlu: Yüzde 49 bizimmiş gibi yapamayız

Kılıçdaroğlu: Yüzde 49 bizimmiş gibi yapamayız

98
May ve eşi evlilik hayatlarını anlattı

May ve eşi evlilik hayatlarını anlattı

25
Eser Yenenler'den açıklama

Eser Yenenler'den açıklama

23
Yerli hava füzesi Göktuğ

Yerli hava füzesi Göktuğ

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM