ABD BM temsilcisi Haley istifa etti

ABD'nin BM daimi temsilcisi Nikki Haley, istifasını Başkan Trump'a sunarak görevinden ayrıldı.

ABD'nin BM Temsilcisi'nin istifa konusunu geçen hafta Beyaz Saray'da Trump'la görüştüğü öğrenildi. İstifa, Trump'ın BM Genel Kurulu toplantılarında alay konusu olan performansından yaklaşık bir ay sonra geldi.

Amerikan medyasında haber duyulur duyumaz, Trump, 'dostu' Haley'le birlikte önemli bir açıklama yapacağına dair tweet attı.

Haley, Trump ile düzenlediği ortak basın açıklamasında, 2020'deki başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını söyledi.

​Daha önce Trump'ın ulusal güvenlik ekibinden Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Ulusal Güvenlik Danışmanları Michael Flynn ve H.R. McMaster göndelilmişti. Bunların hepsi kısa süre görev yaparken, Haley Trump'ın Beyaz Saray'a girdiği Ocak 2017'den beri görevdeydi.