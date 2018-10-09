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ABD BM temsilcisi Haley istifa etti

ABD'nin BM daimi temsilcisi Nikki Haley görevinden istifa ederek 2020 başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını söyledi.

Haber Merkezi | 09.10.2018 - 18:17..
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ABD'nin BM daimi temsilcisi Nikki Haley, istifasını Başkan Trump'a sunarak görevinden ayrıldı.

ABD BM temsilcisi Haley istifa etti

BEYAZ SARAY'DA GÖRÜŞÜLDÜ

ABD'nin BM Temsilcisi'nin istifa konusunu geçen hafta Beyaz Saray'da Trump'la görüştüğü öğrenildi. İstifa, Trump'ın BM Genel Kurulu toplantılarında alay konusu olan performansından yaklaşık bir ay sonra geldi.

ABD BM temsilcisi Haley istifa etti

ORTAK AÇIKLAMA

Amerikan medyasında haber duyulur duyumaz, Trump, 'dostu' Haley'le birlikte önemli bir açıklama yapacağına dair tweet attı.

Haley, Trump ile düzenlediği ortak basın açıklamasında, 2020'deki başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını söyledi.

ABD BM temsilcisi Haley istifa etti

​Daha önce Trump'ın ulusal güvenlik ekibinden Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Ulusal Güvenlik Danışmanları Michael Flynn ve H.R. McMaster göndelilmişti. Bunların hepsi kısa süre görev yaparken, Haley Trump'ın Beyaz Saray'a girdiği Ocak 2017'den beri görevdeydi.

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