ABD BMGK'yı İsrail için topluyor

İşgalci İsrail için çocukların katliamını izleyen ABD, Hamas'ın füzlerini sivillere saldırı olarak gördü. Hamas'ın İsrail'e saldırı düzenlediğini ve bu nedenle BMGK'nın toplanması gerektiğini belirten ABD, İsrail'e yol açmaya devam ediyor.

ABD İSRAİL İÇİN KOLLARI SIVADI İsrail askerlerinin kadın, yaşlı, çocuk ve engelli ayırmadan öldürmesine ses çıkartmayan ABD, İsrail için çığırtkanlığa soyundu. ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada, ''Hamas ve diğer militanların Gazze'den İsrail'e yönelik son saldırılarını'' görüşmek üzere BMGK'dan toplantı talep edildiği bildirildi. 'SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRIYA' CEVAP VERİLMESİNİ İSTEDİ ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Niki Haley, ''İsrail'e yönelik saldırıların 2014 yılından beri en büyük saldırılar olduğunu'' iddia ederek, İsrailli sivillere yönelik şiddete BMGK'nın cevap vermesi ve Filistin yönetiminin Gazze'de olanlara izin verdiği için sorumlu tutulması gerektiğini savundu. Toplantının yarın yerel saat ile öğleden sonra yapılması bekleniyor.