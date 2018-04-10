ABD: BM'nin kararına bakmaksızın yanıt vereceğiz

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal silah saldırısı üzerine Fransa, İngiltere, ABD ve konseyin geçici üyelerinden Fildişi Sahili, Hollanda, Peru, Polonya, Kuveyt ve İsveç'in talebiyle toplandı.

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, bölgesel ve küresel güçlerin yıkıcı ve hayal dahi edilemez sonuçlara neden olacak çıkar çatışmaları yüzünden Suriye'deki savaşın ulusal ya da bölgesel bir krizin ötesine geçtiğini ve şu anda uluslararası güvenliği tehdit ettiği uyarısında bulundu.

"BM KARARINA BAKMADAN CEVAP VERECEĞİZ"

ABD BM temsilcisi Nikki Haley ise söz alarak, "BM Güvenlik Konseyi’nden çıkacak sonucun ne olduğuna bakmaksızın cevap vereceğiz" dedi.

Esad rejiminin bölgede yaptıklarına değinen Haley, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Esad rejiminin saldırılarını önlemek için Duma kentinin mahzenlerinde saklanan çocuklar ve kadınlar var, ancak onlarca kişinin kimyasal saldırı sonucu öldürüldüğü mezarlara dönüştürüldü.”