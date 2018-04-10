taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.156
USD
4,0701
EURO
5,0150
ALTIN
174,88
PETR
68,5400

ABD: BM'nin kararına bakmaksızın yanıt vereceğiz

ABD'nin BM temsilcisi Nikki Haley, güvenlik konseyinden çıkacak sonuca bakmadan kendi hamlelerini yapacaklarını belirtti.

İHA | 10.04.2018 - 00:07..
  1. Haberler
  2. Dünya
ABD: BM'nin kararına bakmaksızın yanıt vereceğiz

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal silah saldırısı üzerine Fransa, İngiltere, ABD ve konseyin geçici üyelerinden Fildişi Sahili, Hollanda, Peru, Polonya, Kuveyt ve İsveç'in talebiyle toplandı.

ABD: BM'nin kararına bakmaksızın yanıt vereceğiz

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, bölgesel ve küresel güçlerin yıkıcı ve hayal dahi edilemez sonuçlara neden olacak çıkar çatışmaları yüzünden Suriye'deki savaşın ulusal ya da bölgesel bir krizin ötesine geçtiğini ve şu anda uluslararası güvenliği tehdit ettiği uyarısında bulundu.

"BM KARARINA BAKMADAN CEVAP VERECEĞİZ"

ABD BM temsilcisi Nikki Haley ise söz alarak, "BM Güvenlik Konseyi’nden çıkacak sonucun ne olduğuna bakmaksızın cevap vereceğiz" dedi.

Esad rejiminin bölgede yaptıklarına değinen Haley, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Esad rejiminin saldırılarını önlemek için Duma kentinin mahzenlerinde saklanan çocuklar ve kadınlar var, ancak onlarca kişinin kimyasal saldırı sonucu öldürüldüğü mezarlara dönüştürüldü.”

ABD: BM'nin kararına bakmaksızın yanıt vereceğiz

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
ABD destroyeri Donald Cook Suriye yolunda
Destroyerin, Güney Kıbrıs'ın Larnaka limanından ayrılarak Suriye karasularına yaklaştığı öğrenildi.
İdlib'de patlama: 14 ölü, 100 yaralı
Suriye'nin İdlib kentinde Rus savaş gemisinden balistik füze atılması sonucu meydana gelen patlamada 14 kişi hayatını kaybederken, 100 kişi de yaralandı.
Almanya'da Süryani kilisesine saldırı
Almanya'nın Köln kentinde üyelerinin çoğunluğunun Mardinli ve Adıyamanlı olduğu Süryani-Ortodoks cemaatine ait St. Simon Zaite kilisesine, kimliği belirsiz kişiler saldırdı.
Rusya: Duma'da kimyasal silah kullanılmadı
Rusya, Beşer Esad rejiminin Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki saldırısıyla ilgili: "Kimyasal izine rastlanılmadı" dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD: BM'nin kararına bakmaksızın yanıt vereceğiz

ABD: BM'nin kararına bakmaksızın yanıt vereceğiz

7
Şırnak'ta 4 terörist öldürüldü

Şırnak'ta 4 terörist öldürüldü

0
İzmir’de kule vinç devrildi: 1 yaralı

İzmir’de kule vinç devrildi: 1 yaralı

0
Bakan Veysel Eroğlu taburcu edildi

Bakan Veysel Eroğlu taburcu edildi

0
Freni boşalan kamyon dere kenarına uçtu: 1 ölü

Freni boşalan kamyon dere kenarına uçtu: 1 ölü

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM