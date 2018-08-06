ABD Brunson konusunun kısa sürede çözüleceğini umuyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından Cumartesi günü yaptığı açıklamada Türkiye'de tutuklu yargılanan ABD'li rahip Andrew Brunson'ın "önümüzdeki günlerde" serbest bırakılacağını ümit ettiğini söyledi.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDEN ÜMİTLİYİM"

Çavuşoğlu ile görüşmesini "yapıcı" olarak niteleyen Pompeo, Cumartesi günü Singapur'da basına yaptığı açıklamada, "Mevkidaşımla dün yapıcı bir görüşme gerçekleştirdim. Rahip Brunson'ı serbest bırakmanın ve ABD'ye dönmesine izin vermenin vaktinin hayli geçtiğini açıkça ifade ettim, Türkiye'de tutulan diğerleri de benzer şekilde serbest kalmalı." dedi ve ekledi: "Önümüzdeki günlerden ümitliyim."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Cuma günü Singapur'da yüzyüze bir görüşme gerçekleştirmiş ve görüşmenin ardından iki ülkenin sorunların çözümü için çalışmak konusunda mutabık kaldığı belirtilmişti.