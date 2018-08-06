taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.610
USD
5,1083
EURO
5,9052
ALTIN
199,20
PETR
73,4100

ABD Brunson konusunun kısa sürede çözüleceğini umuyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüşmesinin ardından "Önümüzdeki günlerden ümitliyim. Brunson'un ülkesine dönmesine izin vermenin hayli geçtiğini söyledim." dedi.

REUTERS | 06.08.2018 - 09:10..
  1. Haberler
  2. Dünya

DQ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından Cumartesi günü yaptığı açıklamada Türkiye'de tutuklu yargılanan ABD'li rahip Andrew Brunson'ın "önümüzdeki günlerde" serbest bırakılacağını ümit ettiğini söyledi.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDEN ÜMİTLİYİM"

Çavuşoğlu ile görüşmesini "yapıcı" olarak niteleyen Pompeo, Cumartesi günü Singapur'da basına yaptığı açıklamada, "Mevkidaşımla dün yapıcı bir görüşme gerçekleştirdim. Rahip Brunson'ı serbest bırakmanın ve ABD'ye dönmesine izin vermenin vaktinin hayli geçtiğini açıkça ifade ettim, Türkiye'de tutulan diğerleri de benzer şekilde serbest kalmalı." dedi ve ekledi: "Önümüzdeki günlerden ümitliyim."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Cuma günü Singapur'da yüzyüze bir görüşme gerçekleştirmiş ve görüşmenin ardından iki ülkenin sorunların çözümü için çalışmak konusunda mutabık kaldığı belirtilmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İlber Ortaylı'nın Hasan Cemal gafı

İlber Ortaylı'nın Hasan Cemal gafı

55
Melania LeBron'dan taraf oldu

Melania LeBron'dan taraf oldu

18
Turuncu listedeki terörist öldürüldü

Turuncu listedeki terörist öldürüldü

130
Zehra Çilingiroğlu'nun plaj pozları

Zehra Çilingiroğlu'nun plaj pozları

15
Gomis penaltı kaçırdı Galatasaray kaybetti

Gomis penaltı kaçırdı Galatasaray kaybetti

146
Kemal Kılıçdaroğlu kurultay imzalarını inceledi

Kemal Kılıçdaroğlu kurultay imzalarını inceledi

81
Şanlıurfa'da elektrik hatları yeraltına alınıyor

Şanlıurfa'da elektrik hatları yeraltına alınıyor

198
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM