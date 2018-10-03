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ABD: Brunson'ın bir an önce yurda dönmesini istiyoruz

Papaz Brunson'ın dönüşünün geciktiğini söyleyen ABD'li sözcü konuyla ilgili Türk hükümetiyle yakın temas halinde olduklarını ifade etti.

DHA | 03.10.2018 - 07:55..
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Başkent Washington'da düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin kendisine yönelttiği, "Türkiye'den gelen haberlerde rahip Brunson'un Ekim ayı ortalarında serbest bırakılabileceği söyleniyor. Sizin bu konuda herhangi bir bilginiz var mı?" sorusuna verdiği yanıtta, "Bunu doğrulayamam. Ancak biz kesinlikle rahip Brunson'un bir an önce yurduna dönmesini istiyoruz. Zaten bu çok gecikti" dedi.

"TÜRK HÜKÜMETİYLE TEMAS KURMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Rahip Brunson'un 12 Ekimde bir duruşması olduğunu ve en son bir buçuk hafta önce konsolosluk yetkilileri aracılığıyla kendisine ulaştıklarını anımsatan Nauert, "Türk hükümeti ile bu konuda yakın temas kurmayı sürdüreceğiz. Ancak bunun ötesindeki herhangi bir bilgi için sizi dava avukatına yönlendirmek zorundayım" diye konuştu.

ABD: Brunson'ın bir an önce yurda dönmesini istiyoruz

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