ABD bu yıl silah satışını yüzde 33 artırdı

Ajansın açıklamasına göre ABD’nin 2018’de dış askeri satışlar kapsamında yabancı ülkelere toplam bir önceki yıla göre yüzde 33 artışla 55,66 milyar dolar silah satışı yaptığı ifade edildi.

GEÇTİĞİMİZ YIL 41,93 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ GERÇEKLEŞMİŞTİ

Açıklamada, söz konusu satışın 47,71 milyar dolarının silah satın alan yabancı ülkeler tarafından karşılandığını, kalan miktarın 3,52 milyar dolarının ABD Dışişleri Bakanlığı, 4,42 milyar dolarının ise Savunma Bakanlığı tarafından dış askeri yardım programları kapsamında karşılandığı belirtildi.

ABD, 2017 yılında 41,93 milyar dolar dış askeri satış gerçekleştirmişti.