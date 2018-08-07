ABD Büyükelçiliği: 'Dolar 7 lira olacak' ifadesi yalan

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında gerilen ilişki ve doların yükselmesi üzerine ABD Büyükelçiliğinin Twitter sayfasından açıklama yapıldı.

"CANLI BİR EKONOMİK İLİŞKİMİZ VAR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Mevcut gerginliklere rağmen ABD, Türkiye’nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir. Ülkelerimiz, canlı bir ekonomik ilişkiye sahiptir.





"DOLAR 7 LİRA OLACAK HABERLERİ YALAN"

Bu nedenle, bir Amerikalı yetkilinin, Amerikan dolarının 7 TL olacağı tahmininde bulunduğu yönünde tamamen temelsiz ve sorumsuz haberlerin Türk medyasında yer alması çok talihsiz ve rahatsız edicidir. Bu, uydurulmuş ve temelsiz bir yalandır."



