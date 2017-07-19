ABD Büyükelçiliği’nden Türkiye’ye kınama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert yaptığı basın açıklamasında, ABD’nin insan hakları aktivistlerinin tutuklanmalarını şiddetle kınadığını ve hemen serbest bırakılmaları çağrısı yaptığını söyledi.

SERBEST BIRAKILSINLAR

Nauert konuşmasında, “Tutuklananlar arasında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser ve Birkaç yabancı da yer almaktadır. Yetersiz kanıtla veya şeffaflık olmadan yapılan bu tür adli tatbikatlar, Türkiye’de hukukun üstünlüğünü ve ülkenin bireysel haklara saygı yükümlülüklerini baltalamaktadır. ABD Türk makamlarını bu suçlamaları düşürmeye, gözaltına alınanları serbest bırakmaya ve OHAL’in bireylerin rastgele yargılanmasına izin veren hükümlerini kaldırmaya çağırmaktadır.” derken, ABD’nin konuyu izlemeye devam edeceğini bildirdi.

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