ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyor

Trump'ın Aralık 2017'de, 'İsrail'in başkentini Kudüs olarak' gördüklerini belirtmesinin ardından büyükelçilik binası için harekete geçildi. Trump'ın kararının ardından yaşanan İsrail katliamını görmeyen ABD, büyükelçilik binasını taşımaya kararlı.

"TRUMP ÖNCÜLÜK YAPACAK"

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlara yer verildi:

"ABD Dışişleri Bakanlığı olarak Kudüs'teki ABD İsrail büyükelçilik binamızın 14 Mayıs'ta açılacak olmasından gurur duyuyoruz. Bu sürece, Büyükelçi David M. Friedman başkanlık edecek ve Başkanlık delegasyonuna Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan, Hazine Bakanı Steven Mnuchin, danışmanlar Hared Kushner ve Ivanka Trump öncülük yapacak."

Açıklamada ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geleceği kaydedildi.

ABD Büyükelçiliği için kentteki bazı cadde ve sokaklara adres levhaları yerleştirildiği bildirilmişti.