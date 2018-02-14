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ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin ismi değişti

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi alınan kararla ilerleyen günlerde Çukurambar'a taşınacak olan ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin ismini Zeytin Dalı olarak değiştirdi.

Haber Merkezi | 14.02.2018 - 20:12..
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ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin ismi değişti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şubat ayı meclis toplantısında bazı cadde ve sokak isimleri değiştirildi.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN BULUNDUĞU CADDE 'ZEYTİN DALI' OLDU

Alınan kararlara göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği'nin bulunduğu Nevzat Tandoğan Caddesi'nin isminin "Zeytin Dalı" olarak değiştirilmesine ilişkin teklif belediye meclisinde oy çokluğuyla kabul edildi.

BÜYÜKELÇİLİK 2019'DA TAŞINACAK

ABD Büyükelçiliği Atatürk Orman Çiftliği'ndeki araziyi 2014 yılında satın almıştı. İnşaatı devam eden binaya Büyükelçilik 2019 yılında taşınmayı planlıyor.

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