ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin ismi değişti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şubat ayı meclis toplantısında bazı cadde ve sokak isimleri değiştirildi.
ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN BULUNDUĞU CADDE 'ZEYTİN DALI' OLDU
Alınan kararlara göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği'nin bulunduğu Nevzat Tandoğan Caddesi'nin isminin "Zeytin Dalı" olarak değiştirilmesine ilişkin teklif belediye meclisinde oy çokluğuyla kabul edildi.
BÜYÜKELÇİLİK 2019'DA TAŞINACAK
ABD Büyükelçiliği Atatürk Orman Çiftliği'ndeki araziyi 2014 yılında satın almıştı. İnşaatı devam eden binaya Büyükelçilik 2019 yılında taşınmayı planlıyor.