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ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu caddenin ismi Malcolm X oldu

Ankara'nın Çukurambar Mahallesi'nde inşa edilen ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu caddenin ismi "Malcolm X" oldu.

AA | 13.10.2018 - 11:09..
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Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Nail Çimen başkanlığında yapılan Meclis toplantısında, kent gündemine ilişkin birçok konunun yanı sıra Çankaya'daki bir caddeye "Malcolm X Caddesi" adının verilmesinin de görüşüldüğü bildirildi.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çankaya İlçesi Çukurambar Mahallesinde bulunan 1478. Cadde'nin isminin 'Malcolm X Caddesi' olarak değiştirilmesine ilişkin İsimlendirme Komisyonu Raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İsmini Ankara’da yaşatacağız.' dediği ABD'li Müslüman siyasetçi ve insan hakları savunucusu Malcolm X'in adı, Çukurambar'da inşa edilen yeni ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu 1478. Cadde'ye verildi."

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