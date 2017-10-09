ABD Büyükelçisi Bass'ın görüşme talebine ret

17-25 Aralık sürecinde FETÖ'yle iletişim kurduğu ortaya çıkan ABD Konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un tutuklanmasından sonra Türkiye ile ABD karşılıklı olarak bize başvurularını askıya aldı. İki ülke arasında yaşanan gerilim bugün de devam etti.

BÜYÜKELÇİYE RET

Karşılıklı vize kararlarından sonra ABD Ankara Büyükelçisi John Bass, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüşmek istedi.

Bakan Gül, görüşme talebini kabul etmedi.

FOTOĞRAF: FETÖ ile ilişkisi ortaya çıktıktan sonra tutuklanan ABD Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz