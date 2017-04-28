taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.283
USD
3,5644
EURO
3,8837
ALTIN
145,02
PETR
52,1500

ABD Büyükelçisi Erdoğan'ın sözlerini not aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde devlet kurma girişimlerine izin verilmeyeceğini söyledi.

28.04.2017 - 12:15
  1. Haberler
  2. Gündem
ABD Büyükelçisi Erdoğan'ın sözlerini not aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Atlantik Konseyi Zirvesi'ne katıldı.

Burada kameralar karşısına geçen Erdoğan, gündemi değerlendirdi. ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşmeyi hatırlatan Erdoğan, ikili görüşmede hassas başlıkların ele alınacağını ifade etti.

BÜYÜKELÇİ HEPSİNİ YAZDI

Zirveye katılan ABD Ankara Büyükelçisi John Bass, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini tek tek not aldı.

ABD Büyükelçisi Erdoğan'ın sözlerini not aldı

"ORTAKLIK RUHU ZEDELENİYOR"

Erdoğan bu sırada, ABD'yi; terör örgütünü ziyaret eden Amerikalı komutanlar ve FETO'nun ABD'de bulunması nedeniyle eleştiriyordu.

Suriye'de yeni bir devletin kurulmasına izin vermeyeceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika'nın Suriye'de YPG ile hareket etmesi, ona somut destek vermesi, ortaklık ruhunu zedeliyor." diye konuştu.

ABD Büyükelçisi Erdoğan'ın sözlerini not aldı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çavuşoğlu: AKPM'ye ödeme minimum indirilecek

Çavuşoğlu: AKPM'ye ödeme minimum indirilecek

100
Yılmaz Özdil'den Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar

Yılmaz Özdil'den Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar

123
Bülent Arınç 'parti kuracak' iddialarına yanıt verdi

Bülent Arınç 'parti kuracak' iddialarına yanıt verdi

99
Ebru Şallı yayınlanan fotoğrafla ilgili ilk kez konuştu

Ebru Şallı yayınlanan fotoğrafla ilgili ilk kez konuştu

31
YPG, TSK'dan korkusuna ABD bayrakları asmıştı ama..

YPG, TSK'dan korkusuna ABD bayrakları asmıştı ama..

44
Antalya'da bira festivalleri geçmişte kaldı

Antalya'da bira festivalleri geçmişte kaldı

87
Trump: Kuzey Kore'yle savaş ciddi bir risk

Trump: Kuzey Kore'yle savaş ciddi bir risk

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM